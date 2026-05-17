10 Personas Sin Vida en ataque armado en Puebla

Más de 10 personas fallecidas y entre ellas menores de edad, como resultado de un ataque armado en Puebla. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) conduce la investigación en el caso.

Al menos 10 personas sin vida entre ellas dos menores, fue el saldo de un ataque armado al interior de un domicilio en el municipio de Tehuitzingo en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP). ejecutan a 10 personas de madrugada en rancho en calle 2 de Abril, Tehuitzingo ; entre víctimas hay menores.

La FGE realiza diligencias con apoyo de Policía Estatal y Ejército; área acordonada mientras continúan las investigaciones. Así, según la Secretaría, al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades de la Fiscalía General del Estado. detalló que las autoridades fueron alertados por estos hechos seguido de una denuncia ciudadana que refirió haber visto a varias personas sin signos vitales en el domicilio.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que inició una carpeta de investigación por el fallecimiento de diez personas en la comunidad de Texcalapa, perteneciente al municipio de Tehuitzingo. Tragedia en Angelópolis, Puebla: Esta madrugada, un ataque armado afuera del antro Sala de Despecho dejó tres personas fallecidas (dos hombres y una mujer) y cinco más heridas, quienes fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica. Las autoridades realizaron..





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