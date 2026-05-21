10 políticos mexicanos tienen 'ficha roja' por vínculos con Cártel de Sinaloa

Claudia Sheinbaum, presidenta del gobierno federal de México, informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve políticos señalados de haber tenido vínculos con el narco padren una 'ficha roja' por la Interpol, debido a una orden de detención emitida por el gobierno de Estados Unidos en busca de su extradición a EE.UU. México no ha procedido a la orden de detención y extradición porque considera que faltan pruebas contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y los otros políticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y los otro nueve políticos señalados por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narco tienen una ficha roja emitida por Interpol .

El gobierno de Estados Unidos emitió una orden de aprehensión por parte de Interpol, lo que hace que se alerten en fichas rojas llamadas así por parte de la Interpol, entonces eso es del gobierno de Estados Unidos. Si ellos llegaran a salir de México, otros países a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos pudiera llegar a detenerlos.

Desde finales de abril, el gobierno de Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición de 10 políticos mexicanos: Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia Sinaloa; Enrique Inzunza, senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, fiscal adjunto; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policial; Alberto Jorge Contreras Núñez, exmando policial; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector policial; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal. Les acusa de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de ‘Los Chapitos’ y de tráfico de armas.

De ellos, Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida ya se entregaron a autoridades de Estados Unidos. México no ha procedido a la orden de detención y extradición debido a que considera que faltan pruebas de las acusaciones hechas por la justicia estadounidense. Sobre el paradero de los ocho políticos que aún son buscados por el gobierno de Estados Unidos, la presidenta explicó que su gobierno no tiene obligación de vigilancia particular con las otras personas.

Espero que este {-} resumen te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar. ¡Un saludo! �





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