La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sanciona a 10 personas servidoras públicas, entre las que un médico especialista e inhabilitado por 9 meses y un subdirector e inhabilitado por 3 meses, y se informa sobre la suspención de otros servidores públicos por faltas a sus cargos.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sanciona a 10 personas servidoras públicas por irregularidades, La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló que 10 personas servidoras públicas fueron sancionadas por cometer irregularidades, La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a servidores publicos por faltas a sus cargos, La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la suspención de 10 trabajadores de diversas instituciones por irregularidades en sus cargos, Entre los servidores públicos sancionados se encuentran servidores públicos de diversas instituciones como ISSSTE, SEMARNAT, Guardia Nacional y más, Quiénes fueron los suspendidos por irregularidades en los cargos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno?

Entre las infracciones se encuentran los siguientes servidores públicos y sus respectivas instituciones. Inhabilitación de 9 meses a Jorge C., médico especialista, por omitir el diagnóstico y tratamiento postoperatorio de paciente menor de edad con fractura de cadera, Inhabilitación de 3 meses a Maricela T, subdirectora de Redes, por no rendir cuentas al concluir su cargo en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Suspensión por 22 días a Hugo.

H, jefe de departamento de Edificaciones, por no supervisar la ejecución de contrato de obra pública, Suspensión por 15 días a los guardias: Daniel G., Eder L. y Víctor V., por presentar certificado carente de validez, Suspensión por 15 días a Sergio G., guardia, por retirarse del área de servicio sin autorización, Suspensión por 15 días a Moisés R., guardia, por manejar de forma negligente una radio patrulla que ocasionó daños a la misma, Suspensión por 15 días a Alejandro H., jefe de departamento de Organización Documental, por faltas de respeto de índole sexual, Se invita a la población a realizar las denuncias correspondientes, Las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta, Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar lo establecido por la institución, si lo hacen, la Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas, Las sanciones están apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas





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