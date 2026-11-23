Policía del Gran Mánchester evacúa Co-op Live tras incidente con sustancia desconocida. Más de 50 personas reciben atención médica y 12 mil asistentes abandonan el recinto por precaución.

La Policía del Gran Mánchester ordenó la evacuación masiva de más de 12 mil asistentes al recinto Co-op Live tras detectar la liberación de una sustancia desconocida durante un concierto del rapero estadounidense Don Toliver. La intervención se llevó a cabo el domingo por la noche, momento en el que se registraron múltiples llamadas de emergencia reportando problemas respiratorios entre el público presente.

Secuencia del incidente mayor en el recinto

Las autoridades confirmaron que recibieron la primera llamada de emergencia alrededor de las 22:00 horas del domingo, tiempo local, cuando comenzaron a surgir reportes de personas afectadas por lo que inicialmente se sospechó que era gas lacrimógeno. El incidente se clasificó como un "incidente mayor", una designación oficial que activa protocolos de coordinación entre diversos servicios de emergencia para garantizar una respuesta efectiva y rápida ante situaciones de riesgo colectivo.

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Los videos publicados en redes sociales mostraban a numerosos asistentes tosiendo y cubriéndose la boca con la ropa mientras abandonaban las instalaciones del lugar con premura. La presencia de esta sustancia invisible o difusa generó pánico inmediato entre los espectadores, obligando a los equipos de seguridad a facilitar la salida ordenada pero urgente de miles de personas hacia la calle.

Atención médica y medidas de descontaminación

El Servicio de Ambulancias del Noroeste de Inglaterra reportó que una persona fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención especializada, mientras que más de 50 individuos fueron atendidos en el lugar mismo. Los síntomas observados incluyeron irritación ocular y dificultades respiratorias, lo que sugirió una exposición química o biológica que requería intervención inmediata por parte del personal sanitario.

Como medida preventiva estándar, el equipo médico inició labores de descontaminación en el interior del recinto Co-op Live. Este proceso busca garantizar que no queden residuos de la sustancia desconocida que puedan afectar a otros asistentes o al personal que regrese al área para limpieza y reparación posterior.

Recomendaciones oficiales para los asistentes

La subjefa de policía, Steph Parker, emitió una advertencia clara dirigida a cualquier persona que haya abandonado el concierto y que haya comenzado a presentar malestares físicos posteriores. Parker instó a los afectados a acudir directamente al hospital más cercano para ser evaluados, subrayando que los síntomas pueden manifestarse con un ligero retraso después de la exposición inicial.

Impacto en la agenda de Don Toliver

Don Toliver, reconocido artista de trap y R&B nominado a los premios Grammy y participante en la banda sonora del videojuego Grand Theft Auto, se encontraba en medio de su gira Nitrous por el Reino Unido. El incidente ha generado una interrupción significativa en su agenda, ya que el artista tenía programadas dos presentaciones adicionales en Londres para los días siguientes.

Colaboración entre la industria y las autoridades

La dirección del recinto Co-op Live declaró en un comunicado oficial que sus directivos están trabajando activamente junto a la Policía del Gran Mánchester para identificar la causa exacta de la liberación de la sustancia. Esta cooperación busca determinar si el evento fue un accidente técnico, un acto de vandalismo o una negligencia operativa, un proceso que podría tener implicaciones legales y de seguridad para futuras ediciones de eventos masivos.