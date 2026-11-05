13 Personas Desaparecidas en Guanajuato: Alerta Urgente por Jóvenes sin Rastro

Más de doce alertas activas en Guanajuato por jóvenes y una niña desaparecidos. Familias y autoridades buscan localizar a Isaac Muñiz, Genesis Sanchez y otros adolescentes perdidos en la región.

La situación de seguridad en el estado de Guanajuato se mantiene crítica con trece alertas activas que involucran a una niña y once adolescentes que continúan sin ser localizados por las autoridades. A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda en varios municipios clave, el balance es preocupante ya que tres adolescentes procedentes de los municipios de Valle de Santiago, Salamanca y Celaya fueron hallados sin vida, lo que intensifica la urgencia por encontrar a los restantes.

Detalle de las Alertas Activas Recientes

El periódico Correo ha retomado la difusión de estos casos para mantener la presión social y apoyar a las autoridades en la localización de los desaparecidos, quienes llevan un tiempo significativo sin dar noticias. Entre los casos más destacados está el de José de Jesús Flores Rivera, un adolescente de catorce años de edad quien fue visto por última vez el 4 de octubre en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato. Según la descripción física, mide 1.60 metros de altura, tiene el cabello lacio color castaño oscuro y ojos ovalados café oscuro. Se identifica particularmente por tener lunares en el rostro y, al momento de su desaparición, vestía una playera negra con leyenda en blanco, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

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Perfiles Físicos y Lugares de Desaparición

Otro caso preocupante es el de Génesis Alexa Sánchez Del Ángel, una adolescente de trece años de edad que fue vista por última vez el 9 de octubre en Celaya, Guanajuato. Su perfil físico indica que mide 1.78 metros de altura, posee cabello ondulado color castaño oscuro y ojos alargados café oscuro. Una señal particular notable es la presencia de un lunar en su pierna derecha, y llevaba consigo una sudadera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos. Asimismo, se busca a Dalia Alessandra Carvajal Vergara, una niña de actualmente nueve años de edad, quien fue vista por última vez el 19 de diciembre de 2024 en compañía de su progenitora en Acámbaro, Guanajuato. Mide 1.10 metros de altura, tiene cabello lacio color castaño y ojos café oscuro, sin datos adicionales de señas particulares.

Urgencia por Localizar a Isaac Muñiz y Otros

Isaac Geovanni Muñiz Flores, un adolescente de diecisiete años de edad, fue visto por última vez el 13 de octubre en Celaya, Guanajuato. Mide 1.70 metros de altura y tiene cabello lacio color castaño oscuro con ojos alargados café oscuro. Cuenta con tatuajes distintivos en la mano derecha que incluyen una imagen de una rosa, un ojo y un calendario azteca. Vestía playera blanca, pantalón azul y tenis al momento de desaparecer. En Salvatierra, Guanajuato, también se busca a Jesús Oviedo Arroyo, adolescente de catorce años de edad, visto por última vez el 12 de octubre. Mide 1.55 metros de altura, tiene cabello lacio castaño oscuro y ojos color café oscuro, y vestía pantalón azul y playera blanca sin señas particulares adicionales.

Alertas Adicionales en Múltiples Municipios

La red de desapariciones se extiende a otros municipios como Santiago Maravatío, Valle de Santiago e Irapuato. En Santiago Maravatío, Guanajuato, se perdió el rastro de Ángel Alexander Barrios Cardoso, un adolescente de quince años de edad, el 17 de octubre. Tiene cabello ondulado color castaño claro, ojos alargados café oscuro y un lunar en el cuello. En Valle de Santiago, Janet Guadalupe Martínez Ramírez, de quince años, fue vista por última vez el 25 de octubre. Mide 1.54 metros, tiene cabello ondulado color castaño oscuro, ojos redondos café oscuro y una uña irregular en el dedo meñique de la mano derecha. En Irapuato, Guanajuato, se buscan a Ammi Ziletai Rangel Mora, de diecisiete años, vista el 26 de octubre, y a Pedro Antonio Delgado Estrada, de dieciséis años, visto el 30 de octubre. Pedro tiene un tatuaje en la muñeca derecha y vestía una sudadera blanca con estampado azul y rojo.

Contexto de Casos Resueltos y Futuras Búsquedas

El contexto de estas alertas se ve ensombrecido por casos recientes que han concluido de manera trágica. Omar Martínez Valadez, adolescente de dieciséis años, fue reportado por primera vez en la primera quincena de octubre en el municipio de Valle de Santiago, el día 10 de octubre. Para el día 30 de octubre, la Alerta Amber desactivó su ficha de búsqueda anunciando su localización sin vida. De igual manera, el 13 de octubre fue visto por última vez en Salamanca el adolescente de quince años, Rogelio Jesús Jiménez Flores. Paralelamente, en León, Guanajuato, se busca a Luis Fernando Ramos García, de quince años, visto por última vez el 28 de octubre, quien tiene un lunar en el mentón y en el lado izquierdo de la comisura de los labios. En Dolores Hidalgo, se reportan los casos de Emir Felipe Godínez Correa y Cristopher Gael González Colunga, ambos de dieciséis y diecisiete años respectivamente, vistos por última vez el 31 de octubre sin datos adicionales de señas particulares.