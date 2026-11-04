180 millones de pesos para 180 mercados en el GDF mediante presupuesto participativo

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció una inversión de 180 millones de pesos para mejorar infraestructura en 180 mercados públicos.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el Gobierno capitalino destinará 180 millones de pesos para la rehabilitación y mejora de 180 mercados públicos. Este financiamiento se canaliza a través de un programa de Presupuesto Participativo diseñado para modernizar la infraestructura y garantizar la seguridad en estos centros de abasto.

Cada uno de los 180 espacios seleccionados recibirá un millón de pesos para atender sus necesidades prioritarias. La primera ministración de estos recursos asciende a 490 mil pesos por mercado, mientras que el saldo restante se liberará conforme se avancen los proyectos y se cumplan los procedimientos establecidos para su aplicación efectiva.

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Participación de 37 mil comerciantes en la definición de obras

El programa beneficiará directamente a aproximadamente 100 mil locatarias y locatarios que operan en los centros de abasto. Para definir las obras necesarias, se llevaron a cabo 180 asambleas, una por cada mercado participante, donde intervinieron cerca de 37 mil comerciantes. Estas reuniones permitieron identificar las carencias más urgentes y decidir cómo asignar el presupuesto de manera colectiva.

Los recursos están estrictamente orientados a trabajos de protección civil y prevención de riesgos. Las inversiones cubrirán la renovación de instalaciones eléctricas, la reparación de redes hidrosanitarias, el manejo de problemas de inundaciones y la revisión de tuberías y gas en las zonas de preparación de alimentos.

Asesoría técnica y comisiones de vigilancia en cada mercado

Clara Brugada enfatizó que el propósito fundamental es salvar vidas, por lo que se prohíbe usar los fondos para acciones que no atendan la seguridad básica de comerciantes y consumidores. La Secretaría de Obras y Servicios enviará personal técnico para asesorar a las comisiones administradoras, evitando reparaciones improvisadas y garantizando estándares de construcción.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), bajo el liderazgo de Manola Zabalza Aldama, también participará designando especialistas para orientar a los comerciantes en la gestión financiera del presupuesto. En cada mercado se integraron dos comisiones: una administrativa para ejercer los recursos y otra de vigilancia para supervisar que el dinero se use conforme a lo acordado.

Generación de empleo local y cobertura en 2027

Los locatarios tienen la facultad de decidir a quién contratar para las obras, siempre con la asesoría técnica correspondiente. Esta medida busca inyectar actividad económica en las colonias, permitiendo contratar a prestadores de servicios y trabajadores de la propia comunidad para los trabajos de electricidad y construcción.

Desde el inicio de la administración, se han destinado 468 millones de pesos a los mercados públicos mediante diversos esquemas de intervención para los ejercicios de 2025 y 2026. La capital cuenta con 340 mercados; ya se han atendido 270, cubriendo alrededor del 80 por ciento del total, con la intención de completar la cobertura el próximo año.

De los recursos anuales, 234 millones de pesos corresponden a mejoras ejecutadas por el Gobierno a través de la Secretaría de Obras, y los 180 millones restantes se canalizan vía Presupuesto Participativo. El objetivo es consolidar un esquema donde cada mercado disponga de un millón de pesos anualmente, aunque el modelo se encuentra en una etapa inicial que requiere familiarización con los nuevos procedimientos administrativos.