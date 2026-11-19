Un millón de personas en EE.UU., Reino Unido y México modificaron la configuración de sus consolas para jugar Grand Theft Auto 6 antes del lanzamiento oficial en sus países, aprovechando la diferencia horaria de Nueva Zelanda.

Millones de jugadores en Estados Unidos, Reino Unido y México optaron por modificar la configuración regional de sus consolas Xbox para iniciar su experiencia con Grand Theft Auto 6 horas antes de la fecha oficial establecida en sus territorios. Esta práctica masiva, conocida coloquialmente como el truco de Nueva Zelanda, permitió a los usuarios acceder al título de Rockstar Games aprovechando las ventajas de las zonas horarias globales, desafiando las restricciones técnicas y legales de las plataformas.

Lanzamiento Escalonado Crea Ventaja Horaria

El estudio Rockstar Games implementó un esquema de lanzamiento escalonado basado en husos horarios para Grand Theft Auto 6, una decisión que difería drásticamente del modelo simultáneo utilizado por la mayoría de las franquicias de videojuegos modernos. Aunque el título se publicó oficialmente a medianoche del 19 de noviembre, la disponibilidad real varió significativamente dependiendo de la ubicación geográfica de cada jugador, creando una disparidad temporal de hasta 16 horas entre regiones.

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Esta estrategia, diseñada posiblemente para evitar la saturación masiva de servidores, situó a Nueva Zelanda como el primer territorio en acceso universal. Mientras los residentes de esta nación comenzaron a explorar Vice City sin demoras, los jugadores en Estados Unidos, México y otras regiones debieron esperar un período extendido hasta que el reloj marcara la medianoche en sus respectivos países, generando frustración en una base de fans que llevaba 13 años de anticipación.

El Truco de Nueva Zelanda se Masifica

Ante esta espera prolongada, un número considerable de jugadores decidió alterar la configuración regional de sus dispositivos Xbox para simular estar en Nueva Zelanda. Este método técnico, sencillo de ejecutar en la plataforma de Microsoft, permitió a los usuarios iniciar el juego inmediatamente, saltándose las horas de diferencia horaria que separaban a sus países del territorio neozelandés.

Datos proporcionados por la firma de análisis Ampere Analysis revelan que aproximadamente 1.5 millones de jugadores en Estados Unidos y 600,000 en Reino Unido utilizaron esta técnica. A esto se suman 200,000 usuarios en Canadá y 100,000 en México, elevando el total de usuarios de consolas Xbox de Microsoft que accedieron anticipadamente a la cifra cercana a los 2 millones de personas.

Diferencias entre Xbox y PlayStation 5

Mientras la comunidad de Xbox encontraba una solución relativamente directa, los usuarios de la consola PlayStation 5 de Sony enfrentaron barreras técnicas más complejas. Para acceder al juego con antelación, los poseedores de esta plataforma debían crear una nueva cuenta de PlayStation Network (PSN) registrada en Nueva Zelanda y utilizar un método de pago internacional compatible para realizar la compra digital.

La dificultad añadida en la plataforma de Sony redujo significativamente la adopción de este truco entre sus usuarios. Según los mismos datos de Ampere Analysis, solo 100,000 jugadores en Estados Unidos completaron todo el proceso burocrático y técnico para jugar Grand Theft Auto 6 antes de la hora oficial en su región, una cifra notablemente inferior a la registrada en la competencia.

Riesgos y Consecuencias para los Usuarios

A pesar de la popularidad de la técnica,存在 un riesgo potencial de sanciones, ya que los Términos y Condiciones de Microsoft prohíben explícitamente el cambio de región de la consola. Los usuarios asumieron este riesgo motivados por el temor a descubrir spoilers o por la impaciencia de acceder al contenido antes que el resto de la comunidad global.

Actualmente, no hay informes oficiales que confirmen si Microsoft ha procedido a aplicar baneos o castigos a los jugadores que modificaron su región para Grand Theft Auto 6. La cifra de participantes representa más de un tercio de la población real de Nueva Zelanda, destacando el impacto masivo de la diferencia horaria en el comportamiento de los consumidores de videojuegos.