20 Toneladas de Uva Declaradas como Perdida Total Tras Trailer Volcada

Mas de veinte toneladas de sucres fueron declaradas como perdida total tras la volcadora de un trailer en la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Matehuala.

Mas de veinte toneladas de sucres fueron declaradas como perdida total tras la volcadora de un trailer en el kilometro 231 de la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Matehuala.

El reporte, que se recibido alrededor de las 6:30 de la tarde en la conocida Curva de los Lamentos, movilizo a elementos de Proteccion Civil de Arteaga, as bien como a paramedicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). Los cuerpos de auxilio realizaron labores de busqueda y rescate en la cabina de un trailer marca Kenworth, perteneciente a la empresa RATE de Occidente.

En el lugar localizaron a una mujer y a un hombre, quien presumiblemente era el operador de la unidad; afortunadamente, ninguno de los dos resultó lesionado. De acuerdo con el testimonio de los ocupantes, al desplazarse sobre el carril de sur a norte con direccion a Saltillo, la unidad se quedo sin frenos a partir del tunel.

Su vida estuvo en peligro, ya que avanzaron por al menos tres curvas sinuosas antes de llegar al kilometro 231, donde el operador tomo la decision de impactar de manera intencional contra el talud de un cerro para intentar detener la pesada unidad. Por otro lado, debido a la velocidad con la que circulaba, el trailer termino volcando junto con el remolque que transportaba las bebidas hidratantes.

La caja quedo completamente destruida y parte de la mercancia termino derramada sobre la carpeta asfalata. Decenas de automovilistas detuvieron su marcha para llevarse botellas de los productos esparcidos en el lugar. Aproximadamente el 30 por ciento de la carga logro ser recuperada por personal de CAPUFE, para posteriormente quedar a disposicion de la aseguradora.

El accidente afecto la circulacion textil en los carriles de sur a norte, los cuales permanecieron cerrados durante media hora mientras se realizaban las maniobras para retirar la cabina





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