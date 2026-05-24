2022 Anime Awards Winners

This is a list of winners in the 2022 Anime Awards, including the top-rated anime series, movies, and performances.
GANADOR: SPY x FAMILY (Temporada 3) GANADOR: Maomao (The Apothecary Diaries, Temporada 2) Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2) Jinshi (The Apothecary Diaries, Temporada 2) Loulan/Shisui (The Apothecary Diaries, Temporada 2) GANADOR: Anya Forger (SPY x FAMILY, Temporada 3) Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity) Takopi (Takopi’s Original Sin) GANADOR: ‘IRIS OUT’ de Kenshi Yonezu (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc) ‘On The Way’ de AiNA THE END (DAN DA DAN, Temporada 2) ‘Watch Me!
’ de YOASOBI (WITCH WATCH) The Apothecary Diaries Temporada 2 (Satoru Kosaki, Kevin Penkin, Alisa Okehazama) GANADOR: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (Yuki Kajiura, Go Shiina) ‘Mirage’ de Creepy Nuts (Call of the Night, Temporada 2) ‘ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)’ de LiSA (Solo Leveling, Temporada 2) ‘Watch Me!
’ de YOASOBI (WITCH WATCH) ‘Beautiful Colors’ de OneRepublic (Kaiju No. 8, Temporada 2) GANADOR: ‘I’ de BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia, Temporada final) ‘UN-APEX’ de TK from Ling Tosite Sigure (Solo Leveling, Temporada 2) GANADOR: Aoi Yuki como Maomao (The Apothecary Diaries, Temporada 2) Daiki Yamashita como Izuku Midoriya (My Hero Academia, Temporada final) Mayumi Tanaka como Monkey D. Luffy (One Piece) Hamoud Abu Hassoun como Loid Forger (Childhood) (SPY x FAMILY, Temporada 3) Moataz El—Shazly como Heisuke Mashimo (SAKAMOTO DAYS) Ghada Omar como Yor Forger (SPY x FAMILY, Temporada 3) Bruno Sangregório como Levi Ackerman (Attack on Titan: THE LAST ATTACK) Erick Bougleux como Zanka Nijiku (Gachiakuta) Gigi Patta como Maomao (The Apothecary Diaries, Temporada 2) Adrián Pineda como Rudo (Gachiakuta) Cristina Peña como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc) Marta Barbará as Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity) Emi Lo como Maomao (The Apothecary Diaries, Temporada 2) GANADOR: Lucien Dodge como Akaza (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle) Paul Castro Jr. como Hikaru Indou (The Summer Hikaru Died) GANADOR: Bastien Bourlé como Izuku Midoriya (My Hero Academia, Temporada final) Clara Soares como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc) Véronique Augereau como Seiko (DAN DA DAN, Temporada 2) Dirk Bublies como Kogoro Mori (Detective Conan: One—eyed Flashback) Laurine Betz como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc) Markus Feustel como Rudo (Gachiakuta) GANADOR: Abhishek Sharma como Jinshi (The Apothecary Diaries, Temporada 2) Heena Malik como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc) Rajesh Shukla como Sung Jinwoo (Solo Leveling, Temporada 2) Mejor Interpretación de Voz (Italiano): Leonardo Graziano como Naruto Uzumaki (BORUTO: NARUTO THE MOVIE) Martina Tamburello como Kikoru Shinomiya (Kaiju No. 8, Temporada 2) Simone Lupinacci como Izuku Midoriya (My Hero Academia, Temporada final) Desireé González como Maomao (The Apothecary Diaries, Temporada 2) Erika Langarica como Marin Kitagawa (My Dress-Up Darling, Temporada 2) Jessica Ángeles como Reze (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc) ¿Qué te parecieron los ganadores de los?
, ¿estás de acuerdo con los resultados, ¿formaste parte de la votación? Cuéntanos en los comentarios
Anime Awards Winners Series Movies Performances
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mazda CX-5 impresionante con actualizaciones y mejoras en el 2022Mazda presenta el renovado Mazda CX-5 en el 2022, ofreciendo actualizaciones en diseño, espacio y tecnología. Desde incorporar faros más estilizados hasta espacio adicional en la segunda fila y nuevas variantes.
Read more »
CNDH exige investigar posibles actos de tortura cometidos por agentes de seguridad en ChiapasDesde 2022, la Comisión ya había recomendado crear una fiscalía especializada en la entidad para atender casos de tortura
Read more »
Anime Awards 2026: lista completa de ganadores; conoce los proyectos que arrasaron este añoMy Hero Academy, Solo Leveling y Gachiakuta fueron algunas de las obras más premiadas en la gala de los Anime Awards 2026
Read more »
Canelo se enfrentará al francés Mbilli en septiembre en Arabia SauditaPor primera vez desde 2022 afrontará por lo tanto una pelea en calidad de retador.
Read more »