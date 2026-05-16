246 casos sospechosos de ébola en África Central

Autoridades sanitarias han informado de 246 casos sospechosos de ébola en la región de África Central, donde se ha declarado una epidemia de enfermedad por el virus del ébola en la provincia de Ituri. Hasta el momento, se han confirmado 1 muerte por esta enfermedad.

Autoridades sanitarias registran 246 casos sospechosos de ébola debido a esta epidemia. Hasta el momento se han atribuido al virussegún confirmó el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC, por sus siglas en inglés).

"Se ha confirmado una epidemia de enfermedad por el virus del ébola en la provincia de Ituri".confirmó una muerte por esta enfermedad. Se trataría de un hombre que había viajado desde la RDC. ¿Qué síntomas tiene el virus del ébola y cómo se contagia?puede ser mortal en muchos casos, a pesar de las recientes vacunas y tratamientos. El primer brote documentado de esta enfermedad ocurrió en 1976, cuando apareció simultáneamente en comunidades de Zaire y Sudán.

Hoy estos territorios corresponden a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, respectivamente. Las fiebres hemorrágicas asociadas a aquel brote tuvieron una mortalidad que iba del 41 al 89%. Desde entonces, el virus identificado en el río Ébola se ha convertido en una amenaza constante para comunidades de África Central





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