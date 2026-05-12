27 Aspirantes a la Procuraduría General de la República avanzan a la siguiente etapa

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha publicado el listado de 27 aspirantes a la Procuraduría General de la República, quienes obtuvieron calificaciones entre 8.75 y 6.15 puntos en el examen de conocimientos. Ahora, el INE desarrollará dos etapas más antes de presentar la terna final.

De acuerdo con el organismo electoral, el listado quedó integrado por 27 perfiles debido a que en la posición número 25 se registró un empate entre tres aspirantes, por lo que todas avanzaron a la siguiente etapa.

Entre las participantes se encuentran Karla Ivonne Natividad, Karla Victoria González, Clara Patricia Mujica, Martha Hilda Oyervides, Diana Yaneth Escobedo, Patricia Esther Yeverino Mayola, Larissa Rodríguez Villarreal, Aurora Mayela Galindo, Andrea Meza López, María José Ramos, Bárbara Pérez Pedraza, Diana Atenea Estrada y Guadalupe Abigaíl Salazar. También figuran Yessica Esquivel Alonso, María de Lourdes Hernández, Nora Lydia González, Tania Berenice Garza, Laura Selene Valdés, Patricia Linnet Guel, Andrea Delgado Quintero, Sara Álvarez Anguiano, Zayra Astrid Rodríguez, Laura Cristina Macías, Vanessa Martínez Alvarado, Lucelldy Angélica Carrejo, Betsaida Ayerim Villanueva e Itzy Yosido Uchino.

Todas obtuvieron calificaciones de entre 8.75 y 6.15 puntos en el examen de conocimientos. Ahora, el INE desarrollará dos etapas más antes de presentar la terna final. La primera consiste en la elaboración de un ensayo, el cual deberá entregarse antes del próximo 30 de mayo. Posteriormente, el organismo evaluará los trabajos para definir qué aspirantes avanzarán a la fase de entrevistas.

Después se integrará la terna que será presentada ante el Consejo General del INE, órgano encargado de tomar la decisión final





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