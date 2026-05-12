30 jugadores que se perderán la Copa del Mundo 2026: Por no clasificarse o por lesión

Aquí te presentamos a los 30 jugadores que se perderán la Copa del Mundo 2026, ya sea por no clasificarse o por lesión. Algunos de los más destacados son Gianluigi Donnarumma, Moise Kean, Sandro Tonali y Alessandro Bastoni de Italia, y Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia y Robert Lewandowski de otros países.

A 30 días de que arranque el Mundial 2026 te presentamos a los 30 jugadores que se perderán la Copa del Mundo, ya sea por lesión o porque su selección no clasificó.

,Sin duda, la ausencia más destaca que tendrá el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será la de Italia tras quedar fuera en el Repechaje ante Bosnia y Herzegovina. Grandes figuras de la Azzurra como Gianluigi Donnaruma, Moise Kean, Sandro Tonali y Alessandro Bastoni se perderán el torneo.

,Otros cracks mundiales que verán la Copa del Mundo desde casa por esa misma razón son el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, el húngaro Dominik Szoboszlai, el nigeriano Victor Osimhen y el polaco Robert Lewandowski. ,Quizá lo más doloroso para un futbolista sea perderse un Mundial por lesión como será el caso de los brasileños Rodrygo, Éder Militao y Estevao.

,Otras figuras de renombre que se ausentarán de la máxima fiesta del futbol por problemas físicos son el francés Hugo Ekitiké, el neerlandés Xavi Simons, el español Samu, el alemán Serge Gnabry, el japonés Takumi Minamino, el mexicano Luis Malagón, el estadounidense Johnny Cardoso y los argentinos Joaquín Panichelli y Juan Foyth.

,Los 30 jugadores que se perderán el Mundial 2026, Por no clasificar: , Gianluigi Donnarumma (Manchester City/Italia) Moise Kean (Fiorentina/Italia) Sandro Tonali (Newcastle/Italia) Alessandro Bastoni (Inter de Milán/Italia) Victor Osimhen (Galatasaray/Nigeria) Ademola Lookman (Atlético de Madrid/Nigeria) Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Georgia) Dominik Szoboszlai (Liverpool/Hungría) Robert Lewandowski (Barcelona/Polonia) Bryan Mbeumo (Manchester United/Camerún) Benjamin Sesko (Manchester United/Eslovenia) Rasmus Hojlund (Napoli/Dinamarca) Christian Eriksen (Wolfsburgo/Dinamarca) Andriy Lunin (Real Madrid/Ucrania) Keylor Navas (Pumas/Costa Rica) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund/Guinea) Dusan Vlahovic (Juventus/Serbia) Leon Bailey (Aston Villa/Jamaica) ,Por lesión: , Rodrygo (Real Madrid/Brasil) Éder Militao (Real Madrid/Brasil) Estevao (Real Madrid/Brasil) Xavi Simons (Tottenham/Países Bajos) Hugo Ekitiké (Liverpool/Francia) Serge Gnabry (Bayern Múnich/Alemania) Luis Malagón (América/México) Samu Aghehowa (Porto/España) Johnny Cardoso (Atlético de Madrid/Estados Unidos) Joaquín Panichelli (Estrasburgo/Argentina) Juan Foyth (Villarreal/Argentina) Takumi Minamino (Mónaco/Japón





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