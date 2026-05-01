31 Minutos rompe récords con espectáculo masivo en el Zócalo de la Ciudad de México

El famoso programa chileno 31 Minutos realizó un espectáculo monumental en el Zócalo de la Ciudad de México, congregando a más de 230.000 personas en un evento lleno de música, comedia y diversión. El show, celebrado en el marco del Día del Niño, combinó el estilo único del noticiero infantil con un formato de gran envergadura, destacando la organización y seguridad del evento.

El icónico programa chileno 31 Minutos , conocido por su innovador formato de noticiero infantil con personajes de títeres, realizó un espectáculo monumental en el Zócalo de la Ciudad de México, congregando a más de 230.000 personas en un evento que marcó un hito en la cultura popular.

El show, celebrado en la noche del jueves, combinó música, comedia y el característico estilo del noticiero, con una duración cercana a las dos horas. Los personajes emblemáticos, como el conductor Tulio Triviño, el reportero Juan Carlos Bodoque y el productor Juanin Juan Harry, compartieron el escenario con otros favoritos como Patana y Calcetín con Rombos Man, quienes interactuaron con el público en un ambiente de alegría y diversión.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó en un mensaje que más de 230.000 personas disfrutaron y cantaron en el Zócalo con el show de marionetas más grande del mundo, resaltando la importancia del evento en el marco del Día del Niño, que se celebra el 30 de abril en México. La plaza pública y política más grande del país se llenó de música, humor, risas e imaginación, atrayendo tanto a niños como a adultos, quienes corearon y se divirtieron por igual.

El espectáculo, que habitualmente se desarrolla en sets de televisión y teatros, se adaptó a un formato de gran envergadura para la ocasión, combinando elementos de comedia y el estilo único del noticiero de 31 Minutos. Tulio Triviño, el presentador del programa, dio inicio al concierto con una transmisión especial desde el Zócalo, recibiendo los gritos y aplausos de la multitud, que incluía a miles de niños.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó en un comunicado que el concierto gratuito concluyó sin incidentes ni lesionados, destacando la organización y seguridad del evento. La dependencia precisó que 230.000 personas disfrutaron de una jornada cultural y recreativa en un ambiente familiar, ordenado y seguro, gracias al trabajo coordinado entre las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

Desde horas antes del evento, se implementaron medidas de organización, acompañamiento y vigilancia para garantizar la movilidad peatonal, el acceso seguro a la plaza y el adecuado desarrollo del espectáculo. Este éxito masivo no solo consolidó la popularidad de 31 Minutos en México, sino que también demostró el poder de la cultura y el entretenimiento para unir a las personas en un evento memorable





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