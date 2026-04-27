32 senadores y 9 diputados federales ya aspiran a gobernar sus estados en 2027

Un cuarto de los senadores y casi el 2% de los diputados federales tienen la mira puesta en las gubernaturas estatales para las elecciones de 2027. La mayoría son de Morena, pero también hay aspirantes del PAN, PVEM, PRI, PT y MC. La senadora Andrea Chávez ya solicitó licencia para competir en Chihuahua, mientras que otros legisladores buscan candidaturas en estados como Veracruz, Aguascalientes, Tlaxcala y Quintana Roo. El politólogo Javier Contreras señala que, aunque algunos actos podrían considerarse campañas anticipadas, no hay sanciones aún porque el proceso electoral no ha comenzado.

Al menos 32 senadores de la República, lo que representa el 25% del total de 128, y nueve diputados federales, el 1.8% de los 500, ya tienen puestos sus ojos en la gubernatura de sus respectivos estados.

En 17 de las 32 entidades federativas del país, se disputarán los gobiernos estatales en los comicios de junio de 2027. La mayoría de los senadores con aspiraciones son de Morena, con un total de 18; le siguen tres del PAN, cinco del PVEM, cuatro del PRI, uno del PT y otro de MC. Entre los diputados federales que buscan gobernar sus estados, siete pertenecen a Morena, uno al PVEM y otro al PRI.

En el caso del Senado, la senadora Andrea Chávez, de Morena, aspirante a gobernadora de Chihuahua, ya solicitó licencia y se separó del cargo para estar en condiciones de ser nominada por su partido y competir contra el PAN, que actualmente gobierna el estado bajo el liderazgo de María Eugenia Campos. Los diputados federales que buscan las candidaturas morenistas para gobernar Veracruz, Aguascalientes, Tlaxcala y Quintana Roo son Sergio Gutiérrez Luna, Arturo Ávila, Raymundo Vázquez y Maribel Villegas Canché, respectivamente.

Además, Ulises Mejía Haro, Alfonso Ramírez Cuéllar y José Narro aspiran a retener el gobierno de Zacatecas para Morena. Con la alianza entre Morena y sus aliados del PVEM y PT descartada, la senadora Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, se perfila como la segura candidata del PVEM para sucederlo.

Por Morena, la senadora Nora Ruvalcaba buscará la candidatura al gobierno de Aguascalientes; Celeste Ascencio y Raúl Morón abandonarían sus escaños para buscar gobernar Michoacán; en Guerrero, Beatriz Mojica y Félix Salgado, padre de la actual gobernadora, intentarán obtener la candidatura, aunque el nepotismo podría ser un obstáculo. Saúl Monreal, hermano del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal, también aspira a la nominación de Morena, al igual que la senadora Verónica Díaz, quien tiene mayores posibilidades de éxito.

Entre otros senadores morenistas, Ana Lilia Rivera, Beatriz Silva y Julieta Ramírez buscan gobernar Tlaxcala, Querétaro y Baja California, respectivamente. Homero Davis y Lucía Trasviña intentarán obtener la candidatura de Morena para gobernar Baja California Sur; otros aspirantes incluyen a Eugenio Segura para Quintana Roo, Imelda Castro para Sinaloa, Lorenia Valles para Sonora, Pável Jarero para Nayarit y Juan Carlos Loera para Chihuahua.

Entre los senadores del PAN, Ivideliza Reyes y Verónica Rodríguez aspiran a gobernar Nayarit y San Luis Potosí, respectivamente; por el PRI, Paloma Sánchez y Manuel Añorve buscan las candidaturas para Sinaloa y Guerrero. La zona gris de la política.

En una entrevista con El Economista, el politólogo de la UNAM Javier Contreras Vázquez señaló que no es ilegal que los senadores y diputados federales aspirantes a gobernador ocupen sus cargos y al mismo tiempo realicen trabajo político en sus estados para promocionarse. Contreras explicó que, aunque estos actos podrían considerarse como campañas anticipadas, el proceso electoral federal no comenzará formalmente hasta septiembre de este año.

Todos los actos que impliquen llamado al voto o críticas a otros aspirantes podrían calificarse como campañas anticipadas, pero se trata de una zona gris. Al no haber iniciado aún el proceso electoral, no se pueden aplicar multas o sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que los afectados podrían recurrir la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)





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