Descubre cuándo ver San Francisco 49ers contra Seattle Seahawks en México, el horario exacto, los canales de TV y la baja importante de Brock Purdy para la Semana 12.

Los San Francisco 49ers se preparan para continuar su campaña en la temporada regular de la NFL tras su reciente y contundente victoria ante los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Bajo la dirección del entrenador Kyle Shanahan, el equipo californiano busca consolidar su dominio en la División Oeste de la Conferencia Nacional, donde lideran con un récord impresionante de nueve triunfos y una sola derrota. Este desempeño los posiciona como favoritos claros para los siguientes compromisos.

Detalles del partido de la Semana 12

Los San Francisco 49ers se enfrentarán a los Seattle Seahawks, los actuales campeones del Super Bowl, en uno de los encuentros más destacados de la Semana 12 de la NFL. El equipo de Seattle acumula seis victorias y cuatro derrotas en lo que va del año, lo que sugiere un choque de estilos y experiencias muy equilibrado. Este enfrentamiento representa una prueba fundamental para evaluar la consistencia del liderato de San Francisco frente a un rival histórico.

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La fecha oficial del partido es el domingo 29 de noviembre de 2026, con un inicio programado a las 15:25 horas, según el tiempo del centro de México. El duelo se disputará en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California. Es importante recordar que ambas franquicias ya se cruzaron anteriormente durante la Semana 5 de la temporada regular 2026, donde los 49ers lograron una victoria ajustada por un marcador de 32-29 actuando como equipo visitante.

Dónde ver el partido en México

Para los aficionados ubicados en México, la transmisión oficial del encuentro ha sido confirmada a través de canales tradicionales y plataformas digitales. De acuerdo con la información divulgada por el sitio web oficial de los San Francisco 49ers, la señal televisiva estará disponible en Canal 9 (NU9VE), permitiendo que las casas y estudios de televisión sigan cada jugada en alta definición.

Asimismo, los espectadores que prefieran la flexibilidad del streaming podrán acceder al evento mediante NFL Game Pass, un servicio que está operativo dentro de la plataforma DAZN. Esta opción asegura que ninguna jugada se pierda, independientemente de la ubicación geográfica del fanático dentro del territorio mexicano, garantizando una cobertura integral del deporte profesional.

Lesiones que definen la alineación

Sin embargo, el optimismo de los San Francisco 49ers se ve matizado por una baja sensible para el compromiso contra los Seattle Seahawks. El mariscal de campo titular, Brock Purdy, sufrió una lesión en el tobillo durante el partido previo contra los Minnesota Vikings en México. Esta ausencia obligatoria cambiará significativamente la dinámica ofensiva del equipo californiano para este domingo.

Como resultado de la baja de Purdy, Mac Jones será el mariscal de campo titular que tomará las riendas de la ofensiva de San Francisco frente a Seattle. Por otro lado, los Seattle Seahawks contarán con un impulso ofensivo adicional, ya que su jugador Sam Darnold se recupera de problemas físicos que lo mantuvieron alejado de las canchas durante los últimos dos partidos del equipo rival.

Implicaciones para la clasificación

La victoria de San Francisco los mantiene en la cima de su división, pero un choque contra los Seahawks requiere máxima concentración. La combinación de la experiencia de un equipo campeón y la necesidad de mantener la racha de victorias crea un escenario de alta tensión. Los resultados de esta alineación, con Mac Jones al frente, serán cruciales para determinar la trayectoria final del equipo en la temporada regular.