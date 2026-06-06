4to Festival de la Garnacha 2026 en Chiconcuac, Xochitepec

El 4to Festival de la Garnacha 2026 se llevará a cabo en el poblado de Chiconcuac, del Pueblo Mágico de Xochitepec, con temática de la pasión mundialista de fútbol. El evento contará con más de 50 expositores y una afluencia de más de 5 mil personas por día.

Este sábado 6 y domingo 7 de junio se llevará a cabo en el poblado de Chiconcuac , del Pueblo Mágico de Xochitepec , el 4to Festival de la Garnacha 2026, con temática de la pasión mundialista de fútbol .

En la festividad participarán más de 50 expositores que deleitarán a los asistentes con antojitos como gorditas de manteca, tacos en diferentes variedades, tostadas, sopes, huaraches, tlacoyos, quesadillas, flautas y mucho más. El 4to Festival de la Garnacha espera una afluencia de más de 5 mil personas por día, pues habrá venta de comida, así como actividades culturales y artísticas desde las 9:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

El poblado de Chiconcuac estará lleno de color con banderas de distintas selecciones de futbol, además de balones y copas del mundo alusivas a la máxima fiesta del futbol, creando un escenario perfecto para fotografías y momentos inolvidables. Chiconcuac es un poblado que se encuentra a 5 minutos de la caseta de Xochitepec que se ubica sobre la autopista México-Acapulco y allí se encuentran la Iglesia de San Antonio de Padua y el Acueducto de Santa Catarina.

El 4to Festival de la Garnacha es el escenario perfecto para que las familias disfruten de la sazón de las cocineras del municipio y participe en todas las actividades referentes al Mundial. El alcalde de Xochitepec, Roberto Flores Zúñiga informó que se contará con las medidas de seguridad pertinentes para la realización del evento, con la participación de la Policía Municipal y Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Protección Civil.

La organización del evento se enfoca en crear un ambiente festivo y acogedor para todos los asistentes, con una variedad de opciones de comida y entretenimiento para satisfacer las necesidades de todas las edades. Además, se han implementado medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de los asistentes, como la presencia de personal de seguridad y la instalación de áreas de emergencia.

El 4to Festival de la Garnacha es un evento que no solo ofrece una experiencia gastronómica y cultural, sino también un espacio para la interacción y la conexión entre las personas. Con la participación de más de 50 expositores y una afluencia de más de 5 mil personas por día, es un evento que no debe perderse. La temática de la pasión mundialista de fútbol es un toque adicional que hace que el evento sea aún más emocionante y atractivo.

En resumen, el 4to Festival de la Garnacha es un evento que ofrece una experiencia única y memorable para las familias y los amantes de la gastronomía y la cultura. Es un evento que no solo deleita el paladar, sino que también ofrece un espacio para la interacción y la conexión entre las personas. El 4to Festival de la Garnacha es un evento que está llamado a convertirse en un referente de la gastronomía y la cultura en la región.

Con su temática de la pasión mundialista de fútbol y su variedad de opciones de comida y entretenimiento, es un evento que no debe perderse. El 4to Festival de la Garnacha es un evento que ofrece una experiencia inolvidable para las familias y los amantes de la gastronomía y la cultura. Es un evento que está llamado a convertirse en un referente de la gastronomía y la cultura en la región.

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