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5 datos clave sobre el caso Rubén Rocha Moya y los funcionarios demandados por narcotráfico y protección al Cártel de Sinaloa

Política News

5 datos clave sobre el caso Rubén Rocha Moya y los funcionarios demandados por narcotráfico y protección al Cártel de Sinaloa
Negocio Y SeguridadRubén Rocha MoyaGobernador Con Licencia De Sinaloa
📆5/24/2026 1:18 AM
📰El Economista
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Este caso ha generado tensión entre México y Estados Unidos por presuntas conexiones entre Rubén Rocha Moya y una red criminal integrada para proteger al Cártel de Sinaloa, especialmente a 'Los Chapitos', que contribuyó a la importación de narcóticos a territorio estadounidense. En respuesta a las acusaciones, el gobierno mexicano cuestionó la investigación estadounidense y abrió una investigación contra el mandatario con licencia.

El miércoles 29 de abril, la fiscalía federal en Nueva York solicitó la captura con fines de extradición de Rubén Rocha Moya , gobernador de Sinaloa, y de otros nueve funcionarios involucrados en un caso de narcotráfico y protección al Cártel de Sinaloa acusado por Estados Unidos.

Desde México, el gobierno cuestionó la investigación estadounidense e inició una investigación propia contra el mandatario con licencia. Durante el último mes, se han generado tensiones entre ambos gobiernos. Todavía son 5 datos clave del caso

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