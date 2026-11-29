Un siniestro entre autobús y tractocamión en Rincón de Romos cobró la vida de cinco personas, incluido un niño, en la carretera federal 45 Norte.

Cinco personas perdieron la vida en un grave accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, al involucrarse un autobús de pasajeros y un tractocamión. El siniestro se registró en el libramiento de la carretera federal 45 Norte, provocando la muerte instantánea de dos adultos y el fallecimiento de un menor de edad y dos personas más tras ser trasladadas a la unidad hospitalaria.

El vehículo de pasajeros transitaba por la vía pública con un itinerario que partía de Saltillo, Coahuila, y tenía como destino final el Santuario de San Juan de los Lagos, Jalisco. La carga del camión involucrado consistía en una tolva, elemento estructural típico de los tractocamiones utilizados para el transporte de materiales a granel en obras públicas o minería.

Also read ¿Cuáles son y cuándo iniciarán las obras en el acceso norte de Valle de Santiago?

Dinámica del impacto en Rincón de Romos

La colisión se produjo de forma frontal-lateral entre los dos vehículos de gran tonelaje, generando un impacto de alta violencia que afectó la estructura del autobús y dispersó escombros en la calzada. Según los reportes preliminares de Protección Civil y Bomberos de Rincón de Romos, la dinámica del choque causó el mayor número de víctimas dentro del bus, dejando un saldo trágico que superó las cuatro muertes inmediatas en la escena.

Las autoridades indican que el impacto directo comprometió la seguridad de los ocupantes, requiriendo una respuesta inmediata de las brigadas de rescate. La naturaleza del accidente, un choque entre un bus turístico y un camión de carga, suele presentar consecuencias severas debido a la disparidad de masas entre ambos medios de transporte.

Víctimas y balance de fallecidos

Dentro del autobús viajaban un total de 45 personas, desglosadas en 41 adultos y cuatro menores de edad. De este grupo, dos adultos fallecieron en el mismo lugar del accidente, entre ellos una mujer que no pudo ser salvada por los paramédicos. Tres personas más fueron estabilizadas y trasladadas en código rojo al Hospital General de Rincón de Romos para recibir atención médica de urgencia.

Entre los heridos graves trasladados a la clínica se encontraba un niño, quien lamentablemente perdió la vida minutos después de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Con el deceso del menor, el conteo oficial de víctimas mortales ascendió a cinco personas, consolidando la gravedad del siniestro vial que conmocionó a la región.

Respuesta oficial y asistencia a sobrevivientes

El resto de los pasajeros que sobrevivieron al impacto fueron valorados por equipos multidisciplinarios de salud. Los paramédicos provenían de diversas localidades cercanas, incluyendo Rincón de Romos, Cosío, Tepezalá, Pabellón y San Francisco de los Romo. Además, Bomberos del Estado acudieron a la escena para garantizar la seguridad y el desalojo de los ocupantes.

Las personas que no requirieron traslado hospitalario fueron conducidas a un refugio temporal habilitado en el Poliforum de Rincón de Romos. Esta instalación sirvió como punto de acopio donde se brindó asistencia básica y contención emocional a los familiares y acompañantes de las víctimas.

Protocolos de emergencia y reagrupamiento

El Ayuntamiento activó de inmediato los protocolos de emergencia para atender la crisis. A través de distintas dependencias municipales, se distribuyeron alimentos y agua a los pasajeros retenidos en el refugio temporal. La coordinación interinstitucional fue clave para manejar la logística de los sobrevivientes mientras se esclarecían las circunstancias exactas del accidente.

Se esperaba la llegada de otro autobús procedente de Saltillo para facilitar el traslado de los viajeros y permitirles regresar a su ciudad de origen. Este contingente adicional fue necesario para desalojar el punto de asistencia y dar por concluida la fase de rescate, aunque las investigaciones sobre las causas del choque continúan en curso.