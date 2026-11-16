50 mil millones para modernizar la FAA tras colapso del tráfico aéreo

El gobierno solicita 50 mil millones para actualizar el control aéreo tras fallos en routers. Los demócratas exigen cuentas sobre el gasto previo y la urgencia de la inversión.

La Administración Federal de Aviación requiere una inversión extraordinaria de 50 mil millones de dólares para reemplazar la arquitectura obsoleta del sistema de control de tráfico aéreo. Esta solicitud urgente surge tras una falla crítica en los enrutadores que provocó la cancelación de miles de vuelos y evidenció las vulnerabilidades de la infraestructura nacional.

Causa técnica del colapso de la red de comunicaciones

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el incidente inició cuando un contratista federal reemplazó cables de cobre antiguos por fibra óptica en El Dorado, Arkansas. Al encender el nuevo enrutador, se generó una sobrecarga masiva de datos que afectó a una instalación en Amarillo, Texas. La agencia registró un volumen de 1000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos, lo que saturó el sistema y causó inestabilidad en las señales de radar y las comunicaciones aeronáuticas. El bloqueo de las ubicaciones en Arkansas y Texas por parte del contratista estabilizó finalmente la red.

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Debate político sobre el gasto y la financiación previa

El presidente Donald Trump intervino el domingo en redes sociales para criticar a su predecesor demócrata, aunque inicialmente no había comentado la suspensión de vuelos. La división se profundizó en el Congreso, donde los demócratas exigen respuestas detalladas sobre el uso de los miles de millones ya entregados y justificar por qué la solicitud de financiación se ha disparado. Bajo la presidencia de Joe Biden, se aprobaron 25 mil millones de dólares a lo largo de cinco años, gran parte destinada a pistas y terminales, mientras que bajo Trump, el Congreso liderado por republicanos aprobó 12.500 millones de dólares en 2025 para modernizar radares y centros de control datados de la década de 1960.

Plazos de modernización y cifras de inversión

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, afirmó que con los fondos del Congreso se está llevando a cabo la modernización más ambiciosa en un tiempo récord. La primera fase, financiada con los 12.500 millones de dólares, debe finalizar en diciembre de 2028. Sin embargo, en septiembre, Bedford informó que la segunda fase, enfocada en rastreo de aeronaves y optimización, costará al menos 10.000 millones de dólares adicionales. Además, el senador Eric Schmitt de Missouri presentó un proyecto que busca añadir 30.000 millones de dólares en nuevas inversiones, cifra que Duffy también impulsa para permitir que empresas como AT&T, Verizon y Lumen implementen la nueva arquitectura de inmediato.

Impacto en pasajeros y contexto político

La situación afecta directamente a los viajeros, quienes enfrentan dificultades para llegar a sus destinos tras la masiva cancelación de vuelos. El cierre del gobierno ya se manifiesta en retrasos operativos y torres de control sin personal adecuado. Cuando los demócratas tomen el control del Congreso en enero, se acelerará el escrutinio político sobre la administración, evidenciando una división que exacerbará el debate sobre cómo abordar las deficiencias técnicas y la responsabilidad del gasto público.