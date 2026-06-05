75 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS) cumple 75 años de historia y ha sido un laboratorio y refugio para la formación de científicos y científicas sociales críticos.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS) cumple 75 años de historia y ha sido un laboratorio y refugio para la formación de científicos y científicas sociales críticos.

Desde su creación en 1951, la FCPyS ha sido un espacio donde se disputa qué conocimiento sobre lo social es legítimo y ha sido un lugar de encuentro para pensadores y pensadoras de diferentes generaciones. La Facultad ha sido un lugar donde se han formado algunos de los pensadores más importantes de México, como Pablo González Casanova, Arnaldo Córdova y Olga Pellicer, entre otros.

Además, ha sido un espacio donde se han debatido ideas y teorías importantes, como la teoría de la hegemonía de Antonio Gramsci. En la actualidad, la FCPyS sigue siendo un lugar de encuentro para pensadores y pensadoras de diferentes generaciones y sigue siendo un espacio donde se disputa qué conocimiento sobre lo social es legítimo.

La Facultad tiene una enorme responsabilidad con la sociedad de los que la vimos nacer y los que la conocerán, y debe seguir siendo un lugar de formación de científicos y científicas sociales críticos





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