Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

75 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Educación News

75 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
Facultad De Ciencias Políticas Y SocialesUNAM75 Años
📆6/5/2026 10:08 AM
📰LaCronicaDeHoy
48 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 59%

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS) cumple 75 años de historia y ha sido un laboratorio y refugio para la formación de científicos y científicas sociales críticos.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS) cumple 75 años de historia y ha sido un laboratorio y refugio para la formación de científicos y científicas sociales críticos.

Desde su creación en 1951, la FCPyS ha sido un espacio donde se disputa qué conocimiento sobre lo social es legítimo y ha sido un lugar de encuentro para pensadores y pensadoras de diferentes generaciones. La Facultad ha sido un lugar donde se han formado algunos de los pensadores más importantes de México, como Pablo González Casanova, Arnaldo Córdova y Olga Pellicer, entre otros.

Además, ha sido un espacio donde se han debatido ideas y teorías importantes, como la teoría de la hegemonía de Antonio Gramsci. En la actualidad, la FCPyS sigue siendo un lugar de encuentro para pensadores y pensadoras de diferentes generaciones y sigue siendo un espacio donde se disputa qué conocimiento sobre lo social es legítimo.

La Facultad tiene una enorme responsabilidad con la sociedad de los que la vimos nacer y los que la conocerán, y debe seguir siendo un lugar de formación de científicos y científicas sociales críticos

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LaCronicaDeHoy /  🏆 34. in MX

Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales UNAM 75 Años Ciencia Política Sociedad

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Redes sociales no son inofensivas para menores de edad: Mercy Esther PérezRedes sociales no son inofensivas para menores de edad: Mercy Esther PérezCon el uso de las redes y de todo el espacio cibernético, evidentemente hay condiciones de riesgo, de acoso o de violencia para los niños y adolescentes, que en realidad los pone en una situación preocupante, aseveró Me...
Read more »

Clausuran temporalmente un bar en Ciudad Acuña por espectáculo no autorizado difundido en redes socialesClausuran temporalmente un bar en Ciudad Acuña por espectáculo no autorizado difundido en redes socialesUn restaurant-bar en Ciudad Acuña fue clausurado tras la difusión de videos que mostraban un baile sobre la barra, considerado como una violación a la reglamentación municipal. El establecimiento reanudó actividades tras pagar una multa.
Read more »

La selección japonesa se muda a la Facultad de Medicina de la UANLLa selección japonesa se muda a la Facultad de Medicina de la UANLLa selección japonesa decidió trasladar sus prácticas al campo de la Facultad de Medicina de la UANL, dejando de lado el CET de Tigres, debido a detalles en el campo y la disponibilidad del campo ya utilizado por la selección de Irak.
Read more »

La CNTE en el Centro Histórico de la Ciudad de México: afectaciones económicas y socialesLa CNTE en el Centro Histórico de la Ciudad de México: afectaciones económicas y socialesEl plantón de la CNTE en el Centro Histórico de la Ciudad de México ha generado afectaciones económicas y sociales que superan los mil 200 millones de pesos, según cámaras y asociaciones comerciales. Los comerciantes han sido enfáticos en la necesidad de parar dichos actos y han sido afectados de manera directa, con pérdidas que se calculan en cerca de 800 millones de pesos.
Read more »



Render Time: 2026-06-05 13:07:57