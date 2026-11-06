8 cómics extraños de Godzilla que Hollywood no adaptará: Desde el Infierno hasta jugarse con la NBA

Descubre las historias de cómic más bizarras de Godzilla, donde enfrenta a Thor, visita el Infierno y juega con Charles Barkley. Un recorrido por las aventuras que el cine jamás filmará.

Godzilla ha devastado metrópolis durante más de 70 años, pero su leyenda en los cómics trasciende la simple destrucción. Desde su debut en 1954, el titán creado por Toho ha compartido páginas con íconos pop en escenarios imposibles.

Algunas de estas aventuras presentan al monstruo enfrentándose a Thor en una batalla sobrenatural o visitando el Infierno. Otras lo ven jugando basquetbol contra Charles Barkley. Hollywood aún no se atreve a filmar estas locuras.

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Cruces con Héroes de Marvel y DC

La interacción entre Godzilla y los Avengers se formalizó en una historia escrita por Jason Aaron e ilustrada por Aaron Kuder. El Dios del Trueno debe intervenir cuando Godzilla es fortalecido por una fuerza vinculada a La Mano. La narrativa convierte el conflicto en un choque entre destrucción radiactiva y poderes divinos para defender Midgard.

DC Entertainment también incluyó al monstruo en sus crónicas de forma significativa. La Liga de la Justicia se enfrenta a criaturas del MonsterVerse tras una colisión dimensional provocada por la Legión del Mal. Batman debe resolver amenazas que superan sus dispositivos habituales en siete números que unen franquicias distantes.

Horror Sobrenatural y Fantasía

Una miniserie de cinco números publicada por IDW lleva a Godzilla al Infierno. El personaje atravía escenarios de pesadilla enfrentando versiones demoníacas de sus enemigos tradicionales. La obra combina terror visual con mitología, prescindiendo a menudo del diálogo.

El villano Rita Repulsa aparece en una realidad alternativa donde descubre la existencia del monstruo japonés. Sus acciones desatan una invasión de los Xiliens. Los Power Rangers deben unir fuerzas con Godzilla para contrarrestar las amenazas que convergen desde ambos universos.

Encuentros Deportivos e Históricos

Dark Horse publicó una historieta singular donde Charles Barkley disputa un partido contra Godzilla. El basquetbolista de la NBA crece hasta alcanzar un tamaño gigantesco. La acción se traslada a California y gira en torno a un joven admirador del deportista.

James Stokoe escribe e ilustra una miniserie que sigue al soldado japonés Ota Murakami. Desde 1954, su vida se define por una obsesión de cinco décadas para perseguir a la criatura. La obra explora cómo una persona dedica su existencia completa a un objetivo aparentemente imposible.

Narrativas Post-Apocalípticas

Cullen Bunn y Dave Wachter crean un mundo donde la humanidad sobrevive tras un apocalipsis causado por criaturas gigantes. Hiroshi, un superviviente anciano, recuerda la destrucción original. Una nueva amenaza despierta en medio de ciudades desaparecidas.

Estas historias demuestran la capacidad del cómic para explorar el impacto social a largo plazo. Generaciones crecen entre ruinas mientras la sombra de Godzilla persiste. Estas aventuras únicas seguirán siendo terreno exclusivo de las viñetas.