8 Películas con Cero Por Ciento de Aprobación que el Público Ama

Descubre por qué ocho películas con críticas devastadoras se convirtieron en éxitos de taquilla y fenómenos de streaming amados por millones de espectadores.

En la industria del cine existe una desconexión fascinante y constante entre la opinión de los críticos especializados y los gustos del público general. Esta divergencia no es un error fortuito, sino un fenómeno recurrente que ha convertido a ciertas producciones en éxitos de taquilla, cultos de streaming y favoritos comerciales a pesar de recibir las peores valoraciones profesionales.

Analizar las películas más odiadas por la crítica según los datos de Rotten Tomatoes revela cómo la aprobación del público puede superar ampliamente las reseñas negativas. A continuación, se presentan ocho títulos donde esta distancia entre ambos mundos es especialmente notable, demostrando que la popularidad massiva no siempre depende de la validación técnica.

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El caso extremo de La Sala

La película La Sala, dirigida por Ed Wood, ostenta uno de los récords más bajos de desaprobación crítica con un índice de aprobación del cero por ciento en Rotten Tomatoes. A pesar de ser considerada por muchos especialistas como una de las peores películas jamás producidas, cuenta con una base de fans masiva que la celebra como un clásico de culto irónico.

La trama gira en torno a un matrimonio en crisis que vive en una habitación vacía, pero su ejecución técnica deficiente no ha impedido que se mantenga relevante culturalmente. Los espectadores la disfrutan precisamente por sus fallos obvios, creando una comunidad de admiradores que ha asegurado su lugar en la historia del cine alternativo.

Comedias absurdas y éxitos inesperados

Pescado Desmenuzado, protagonizada por Kevin James, recibió un índice de aprobación del diez por ciento por parte de la crítica, pero logró una calificación del sesenta y dos por ciento por parte de los espectadores. Esta comedia se convirtió en un fenómeno de streaming en Netflix, alcanzando el récord de mejor estreno en sus primeros treinta días en la plataforma en enero de dos mil dieciséis.

La película narra la historia de seis hermanos que descubren que comparten el mismo padre y emprenden una disparatada aventura. A pesar de las burlas de los críticos, recaudó aproximadamente doscientos setenta y un millones de dólares en todo el mundo y generó una secuela en dos mil trece, confirmando su atractivo comercial.

Humor visual y conexión con la audiencia joven

Paul Blart: Malvvirtude del Centro Comercial logró un índice de aprobación del quince por ciento en crítica frente a un cincuenta y cinco por ciento en el público. La historia sigue a dos agentes del FBI que se hacen pasar por hermanas millonarias para resolver un caso, utilizando un humor visual que resuena fuertemente con las audiencias más jóvenes.

A pesar de las burlas sobre sus bromas absurdas, la película recaudó más de ciento trece millones de dólares y se consolidó como un título popular por sus escenas musicales, diálogos memorables e innumerables memes generados por internet. Su éxito demostró que el humor físico simple puede tener una tracción comercial superior a las narrativas complejas.

De drama musical a franquicia cinematográfica

Crepúsculo: Amanecer, la cuarta entrega de la saga, recibió un índice de aprobación del veintiuno por ciento de la crítica, pero un impresionante ochenta y tres por ciento de los espectadores. La película sigue a Bella y Edward en sus últimos días antes de la transformación de Bella, capturando la devoción de su base de fans.

La producción impulsó una franquicia cinematográfica que terminó estrenando varias secuelas, consolidando un legado comercial despite la severa crítica especializada. Las coreografías y la banda sonora de estos títulos conquistaron especialmente al público juvenil, generando ingresos sustanciales para la industria.

Acción violenta y simbolismos alienígenas

La saga de Venom, protagonizada por Tom Hardy, presenta una discrepancia similar. Venom recibió un índice de aprobación del veintiséis por ciento por parte de la crítica, que cuestionó su violencia excesiva y sus similitudes con el cine de Marvel anterior. Sin embargo, los espectadores le otorgaron un ochenta por ciento de aprobación.

La película cuenta la historia de Eddie Brock y el simbionte extraterrestre que habita su cuerpo, recaudando aproximadamente ochocientos cincuenta y seis millones de dólares mundialmente. Este éxito permitió desarrollar dos secuelas más, demostrando que el personaje tenía seguidores suficientes para sostener sus propias aventuras independientes.

Thrillers de terror y ciencia ficción de culto

Five Nights at Freddy's, basada en el videojuego, recibió un índice de aprobación del treinta y tres por ciento de la crítica, pero un ochenta y cinco por ciento de los espectadores. La película sigue a un guardia nocturno que descubre que los animatrónicos de una pizzería esconden secretos aterradores.

Los fanáticos del videojuego celebraron los personajes, las referencias y los detalles recuperados de la historia original. Por otro lado, Jumper, protagonizada por Hayden Christensen, obtuvo un índice de aprobación del treinta y cuatro por ciento en crítica frente a un ochenta y uno por ciento en audiencia, convirtiéndose en un título de culto en ciencia ficción.

Estos casos ilustran que el índice de aprobación de Rotten Tomatoes no siempre refleja el impacto cultural o comercial de una película. La desconexión entre la crítica y el público sigue siendo un fenómeno clave en la industria del entretenimiento moderno.