Descubre las ocho mejores películas de terror y suspenso de México disponibles en plataformas de streaming, desde clásicos modernos hasta thrillers psicológicos recientes que exploran la violencia social y lo sobrenatural.

No se puede hablar del terror mexicano sin mencionar la obra dirigida por Jorge Michel Grau, que examina la pobreza y las relaciones de poder dentro de una familia disfuncional.

Tras la muerte inesperada del padre, los hijos deben mantener una tradición perturbadora que involucra actos considerados monstruosos por cualquier estándar social, resultando en una historia incómoda, violenta y cargada de tensión. Finalmente, uno de los grandes clásicos del género sigue provocando escalofríos más de cinco décadas después de su estreno, centrándose en Julia, una institutriz contratada para cuidar a una niña que afirma tener un amigo llamado Hugo, cuya existencia parece estar vinculada a una estatua de piedra en el jardín.

Estas películas demuestran la versatilidad del cine nacional, que va desde el horror sobrenatural hasta el drama psicológico, ofreciendo opciones variadas en plataformas como Netflix, HBO Max, Prime Video y Nostromo Play, garantizando que el miedo mexicano siga siendo una experiencia global imprescindible para los amantes del cine de terror.