80 Muestra Internacional de Cine presenta selección global con obras de Buñuel, Hamaguchi y Koreeda

La 80 Muestra Internacional de Cine reúne 14 películas de 15 países, destacando estrenos de Ryûsuke Hamaguchi, Hirokazu Koreeda y Joaquín del Paso en esta edición especial.

La 80 Muestra Internacional de Cine ha anunciado oficialmente una selección de 14 películas que abarcan producciones de México, Francia, Japón, España, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Hungría, Alemania, Grecia, Argentina, Suiza, Austria, China y Chile. Esta edición busca reunir las obras más recientes de realizadores destacados en la escena cinematográfica contemporánea, ofreciendo una visión global del estado actual del séptimo arte.

Directores Premios Oscar Y Festivales

La programación destaca la presencia de figuras como Ryûsuke Hamaguchi y Hirokazu Koreeda, reconocidos directores japoneses cuya trayectoria incluye premios Oscar y una fuerte influencia en festivales internacionales. También se incluyen obras de Thierry Frémaux, director del prestigioso Festival de Cannes, cuya selección ha sido fundamental en la difusión del cine europeo y mundial.

Also read Así avanza la transformación del ex Cine Guanajuato en Centro Cultural

Producciones De Joaquín Del Paso Y Buñuel

El cineasta mexicano Joaquín del Paso, ganador del Oscar y considerado uno de los principales exponentes del cine contemporáneo, presenta un largometraje que explora la realidad humana desde una perspectiva de crítica social. Además, el ciclo rinde homenaje a Luis Buñuel, cuyo legado sigue siendo referencia obligada en la historia del cine artístico e intelectual.

Temas Migración Y Crisis Salud Mental

Entre los títulos seleccionados destaca El jardín que soñamos, ganador de la Biznaga de Oro a Mejor Película Iberoamericana del Festival de Málaga 2026, una historia desgarradora sobre una familia haitiana que aborda la migración, la familia y la esperanza. Otro filme relevante explora el Alzheimer desde una perspectiva introspectiva, analizando el consentimiento, los dilemas morales y los límites entre cuidado y autonomía en un drama familiar intenso.

Restauración Digital Y Clásicos Mexicanos

La muestra incluye La ilusión viaja en tranvía, una comedia clásica que refleja la vida en la Ciudad de México, exhibida en su versión digitalizada por el Laboratorio de Restauración Digital Elena Sánchez Valenzuela de la Cineteca Nacional. Esta restauración, realizada con los negativos de la Fundación Televisa, permite revivir testimonios de una época donde lo improbable afloraba constantemente en la capital mexicana.

Estrenos Globales Y Nuevas Miradas

La selección completa incorpora producciones de Hungría, Alemania y Grecia, así como una coproducción suizo-argentina y una ópera prima china que combina animación 2D con acción real. Estas obras presentan miradas innovadoras sobre el capitalismo, la enfermedad, la vejez y la muerte, consolidando a la 80 Muestra como un espacio crucial para el descubrimiento de nuevas voces cinematográficas internacionales.