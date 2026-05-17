9% de mujeres que solicitan apoyo a Policía de Género no denuncian a agresor: director

La Policía de Género de Celaya atendió recientemente a 21 mujeres por violencia física o verbal, pero solo dos casos se judicializaron. Bernardo Rafael Cajero Reyes, director de la Policía, señaló que entre un 7 y 9% de las mujeres que solicitan apoyo en la dependencia se sienten inseguras para denunciar a su agresor. Lamentó que la mayoría de las víctimas desistan de denunciar a su agresor y que muchas mujeres son canalizadas a la dependencia, pero al momento de plantearles que si desean interponer denuncia, muchas desisten.

La Policía de Género de Celaya atendió a 21 mujeres por violencia física o verbal en las últimas semanas, pero solo dos casos se judicializaron.

Entre un 7 y 9% de las mujeres que solicitan apoyo en la dependencia se sienten inseguras para denunciar a su agresor. El director de la Policía, Bernardo Rafael Cajero Reyes, lamentó que las víctimas de violencia no denuncian a su agresor ante las instancias de la preservación de la justicia y que la mayoría es mujer, especialmente víctimas de violencia de género por parte de su pareja.

Según Cajero, muchas mujeres son canalizadas a la dependencia, en donde se les atiende con asesoría jurídica o psicológica, pero al momento de plantearles que si desean interponer denuncia, muchas desisten. Solo un 7% interpuso denuncia en la Fiscalía General del Estado durante el mes de abril, y en un lapso de una semana se atendieron 21 reportes, solo dos acudieron a denunciar a su agresor en el Ministerio Público





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Policía De Género Castellón Asesoría Jurídica Asesoría Psicológicas Seguridad Denuncia Violencia Población Femenina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tecnológico de Roque, Celaya, celebra 100 años como referente educativo agropecuario en MéxicoEl Tec de Roque conmemoró su centenario; fundado en 1926 como escuela agrícola, hoy es referente nacional en formación agropecuaria y agroindustrial

Read more »

Localizan sin vida a Anayeli Licea Reséndiz; desactivan Protocolo ALBA en CelayaAnayeli Licea Reséndiz, de 28 años, fue hallada sin vida en Celaya; Fiscalía de Guanajuato investiga causas y desactivó el Protocolo ALBA

Read more »

Celaya se pinta de arcoíris: iluminarán edificios por el orgullo LGBT+Presidencia Municipal y la Bola del Agua se iluminarán por primera vez con colores arcoíris; además anuncian la quinta Marcha del Orgullo

Read more »

15 funcionarios han renunciado o sido despedidos en Celaya, Guanajuato, en un año y siete mesesThe mayor of Celaya, Guanajuato, Juan Miguel Ramírez, has declared that no one in his administration has a job that is guaranteed, as those who are not working or not working under the principles of his government will be dismissed. The municipal administration has had 15 resignations and dismissals of first-level officials.

Read more »