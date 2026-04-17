A 16 años del atentado, Salvador Cabañas rompe el silencio: Vinculó el ataque a directivos del Manchester United

El exdelantero paraguayo Salvador Cabañas revela detalles impactantes sobre el atentado que sufrió hace 16 años, sugiriendo una conexión con dirigentes del Manchester United y su traspaso al América. Mientras tanto, el fútbol mexicano se prepara para encuentros amistosos y el futuro de Guillermo Ochoa en Europa.

A dieciséis años del brutal atentado que marcó un antes y un después en su carrera y vida, Salvador Cabañas ha decidido romper el silencio y compartir detalles hasta ahora desconocidos sobre la terrible noche que lo dejó al borde de la muerte.

El exdelantero paraguayo, recordado por su paso goleador por el fútbol mexicano con Jaguares de Chiapas y, especialmente, con el Club América, ha revelado una conexión sorprendente y perturbadora con figuras del Manchester United, sugiriendo que el ataque pudo haber sido una represalia o un acto relacionado con las negociaciones de su posible fichaje por el club inglés en aquel entonces. Cabañas, con una entereza admirable a pesar de las secuelas físicas y emocionales que aún carga, ha declarado que en el momento de sufrir el atentado, se encontraba en conversaciones avanzadas con directivos del Manchester United, quienes habían mostrado un gran interés en sus servicios. Según el testimonio del propio futbolista, estas negociaciones estaban en una etapa crucial y, de manera casi coincidente, justo cuando se estaban ultimando detalles y se sentía más cerca de dar un salto a Europa de la mano de uno de los clubes más prestigiosos del mundo, se produjo el incidente en el bar de la Ciudad de México. Esta revelación arroja una luz sombría sobre las circunstancias que rodearon el ataque, y abre un capítulo de incertidumbre y dolor para el deportista, quien vio truncada una carrera prometedora de la manera más cruel. La declaración de Cabañas ha generado conmoción en el mundo del fútbol, reabriendo el debate sobre la seguridad de los futbolistas y las posibles presiones o influencias externas que pueden existir en el complejo entramado del deporte de élite. Paralelamente a estas impactantes declaraciones, el panorama del fútbol mexicano se mantiene activo con la preparación de su selección nacional para próximos compromisos. La noticia de que los jugadores que militan en Europa tendrán un mayor plazo para reportar con el Tri, a excepción del experimentado portero Guillermo Ochoa, quien será el primer jugador en activo en el Viejo Continente en unirse al equipo, marca una pauta importante en la planificación del cuerpo técnico. Ochoa, actual guardameta del Sal Limassol en la Liga de Chipre, se encuentra en las etapas finales de la temporada 2025-26, donde su equipo ya ha asegurado la permanencia en la categoría, ubicándose cómodamente a diez puntos del Achnas, que ocupa la duodécima plaza de la tabla. A pesar de la diferencia de ligas y el momento de la temporada, la presencia de Ochoa es un signo de compromiso y liderazgo para el combinado nacional. En este contexto de preparación y análisis, se reaviva también la polémica generada por las críticas de Sebastián Abreu hacia Guillermo Ochoa, un tema que ha generado debate entre la afición y expertos del deporte, demostrando que el legado y las percepciones sobre los jugadores siempre están sujetas a escrutinio. La actualidad futbolística también nos trae el recuerdo de un reciente e intenso amistoso internacional entre México y Bélgica, celebrado en el Soldier Field de Chicago. El encuentro, que se caracterizó por su alta dosis de intensidad, emociones y jugadas de gran calidad, culminó en un empate 1-1. Jorge Sánchez abrió el marcador para el Tri, adelantando a México con un gol que encendió las esperanzas de la afición. Sin embargo, Dodi Lukébakio apareció para igualar las acciones y poner el 1-1 definitivo. A lo largo del partido, México demostró insistencia y generó peligro, con aproximaciones como un tiro cruzado de Jesús Gallardo que estuvo cerca de culminar en gol, y una jugada de Julián Quiñones que rozó la línea de meta, dejando a todos con el grito de gol ahogado. Estos momentos de tensión y las grandes intervenciones, tanto ofensivas como defensivas, fueron capturados en un resumen extendido que permite revivir la intensidad del duelo, desde el momento en que los jugadores saltaron a la cancha y se entonaron los himnos nacionales hasta los instantes finales del partido. El encuentro sirvió como una valiosa oportunidad para evaluar el desempeño de la selección mexicana y mostrar el talento de jugadores como Kevin De Bruyne en el bando belga, en un espectáculo que fue transmitido en vivo y de forma gratuita, permitiendo a los aficionados disfrutar de este emocionante choque





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