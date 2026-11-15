A. K. Sandoval-Strausz: Los hispanos salvaron las ciudades de EE. UU.

El historiador A. K. Sandoval-Strausz analiza cómo la comunidad hispana evitó la ruina urbana en EE. UU. y su impacto económico en su nuevo libro Barrio latino.

El historiador A. K. Sandoval-Strausz, académico de la Universidad Estatal de Pensilvania, publica en su nuevo libro "Barrio latino. Cómo los migrantes salvaron las ciudades en Estados Unidos" una defensa rigurosa de la contribución hispana al desarrollo urbano y económico del país. La obra desmiente la narrativa xenófoba vigente al destacar que, a finales de 2024, uno de cada cinco estadounidenses era latino, consolidando una presencia demográfica con un impacto económico superior al de Japón y equivalente al cuarto Producto Interno Bruto más grande del mundo.

Estudio de casos en Chicago y Dallas

Para describir este fenómeno nacional con precisión, Sandoval-Strausz seleccionó dos barrios específicos: "Little Village", también conocido como "La Villita", en Chicago, y "Oak Cliff" en Dallas. A través de un análisis detallado de estas dos localidades, el investigador ofrece argumentos y datos duros que revierten los señalamientos habituales sobre los migrantes como causantes de inseguridad o pérdida de empleos para los nativos.

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Los mapas de criminalidad analizados en la investigación revelan que la tasa de delitos en comunidades de migrantes es significativamente más baja que en las áreas donde residen los ciudadanos estadounidenses nacidos en el país. Este hallazgo contrarresta directamente la retórica alarmista promovida por sectores de la población y figuras políticas como el vicepresidente J. D. Vance.

Preservación del patrimonio habitacional

En respuesta a la afirmación de J. D. Vance, quien atribuye el aumento en el costo de la vivienda al flujo migratorio, Sandoval-Strausz presenta evidencia de que los migrantes han jugado un papel crucial en preservar casas abandonadas. Entre 1950 y 1980, millones de personas se trasladaron de las grandes ciudades a los suburbios, dejando atrás propiedades que muchos dueños preferían incendiar para cobrar el seguro y evitar impuestos.

En barrios como Little Village en Chicago, los residentes hispanos adquirieron y restauraron estas viviendas, salvando un patrimonio urbano que de otra manera habría desaparecido. Este efecto, escalado a toda la nación, representa el rescate de millones de casas que sostuvieron la estructura de las ciudades americanas durante décadas de despoblación central.

Impacto en la economía y política migratoria

La mano de obra hispana permitió que numerosas compañías permanecieran en Estados Unidos en lugar de trasladarse al extranjero, mientras que su trabajo esencial en oficinas, restaurantes, guarderías, granjas y hogares fue indispensable para el renacimiento urbano. Sandoval-Strausz señala que el gobierno republicano necesita distraer a los votantes mediante el miedo a la inmigración, ya que sus propuestas económicas favorecen principalmente a las grandes corporaciones y a los ricos.

El académico compara esta estrategia actual con la persecución de la comunidad afroamericana a mediados del siglo XX. Aunque reconoce que presidentes demócratas como Bill Clinton y Barack Obama ejecutaron deportaciones masivas y que las leyes migratorias son estrictas, observa una contradicción en la opinión pública: mientras se pide una frontera segura, crece el apoyo a la legalización de quienes ya residen en el país debido a la crueldad de ICE.

Percepciones electorales y futuro político

Tras los resultados de las elecciones intermedias de noviembre, Sandoval-Strausz sostiene que han cambiado varias dinámicas respecto a las presidenciales de 2024, donde casi la mitad de los hispanos votaron por Donald Trump. Inicialmente, los republicanos creyeron haber logrado un reajuste electoral con el 45 por ciento del voto latino, pero los datos posteriores sugieren que este apoyo no se ha mantenido estable.

El historiador califica como histórica la elección de candidatos demócratas de origen hispano en California y Texas, y celebra que el grupo de congresistas de esta comunidad ascienda a 55 representantes, la cifra más grande en la historia. Sin embargo, mantiene cautela sobre el impacto político real, considerando que aunque el 75 por ciento de la población vivirá en estados demócratas, el gobierno federal conserva un control significativo.

La referencia a las elecciones de 2012, cuando Barack Obama ganó y el Partido Republicano reconoció la necesidad de cambiar sus ideas sobre la migración, sirve como advertencia. Lo que se pensó era una nueva era no ocurrió, un hecho que se vio reforzado cuando Trump ganó en 2024 con el respaldo de parte de los votantes hispanos, demostrando la complejidad de las lealtades políticas en la comunidad latina.