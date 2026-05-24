AAA confirma la participación de Rey Mysterio en las decisiones clave de su programa semanal

La función de AAA ha comenzado con un anuncio que marca el rumbo de la empresa. Marisela Peña ha confirmado a Rey Mysterio como la persona encargada de asumir decisiones clave dentro del programa semanal de la compañía.

La función de AAA del 23 de mayo comenzó con un anuncio que marcó el rumbo inmediato de la empresa. Frente a luchadores, directivos y figuras históricas de la lucha libre mexicana , la licenciada Marisela Peña presentó a Rey Mysterio como la persona encargada de asumir decisiones clave dentro del programa semanal de la compañía.

La ceremonia se realizó antes del arranque de las luchas y reunió a varios elementos del roster actual, además de nombres reconocidos por la afición como Chessman, Texano Jr. y Cibernético, quienes acompañaron el momento desde el escenario. Durante el acto, Marisela Peña tomó la palabra para explicar que la empresa busca fortalecer la estructura del show semanal y mantener una línea de trabajo enfocada en el crecimiento de AAA dentro y fuera de México.

Fue entonces cuando confirmó que Rey Mysterio tendrá participación directa en las decisiones relacionadas con el desarrollo interno del programa. La noticia generó reacciones entre el público presente, que respondió con aplausos al ver al histórico gladiador aparecer en escena.

Rey Mysterio ha mantenido una relación cercana con la lucha libre mexicana a lo largo de su trayectoria, pese a consolidar gran parte de su carrera en Estados Unidos y convertirse en una de las figuras latinas más reconocidas de la industria. Aunque no se detallaron todos los alcances de su nuevo cargo, la empresa dejó claro que su experiencia será tomada en cuenta para aspectos creativos y organizativos dentro del producto televisivo.

La decisión también representa un movimiento importante para AAA, que en los últimos años ha buscado combinar a sus figuras tradicionales con talentos y personalidades de alcance internacional. El anuncio ocurrió en un ambiente de reconocimiento hacia la historia de la compañía. Varias leyendas convivieron con luchadores jóvenes en un evento que sirvió como punto de encuentro entre distintas generaciones de la lucha libre mexicana.

Para muchos aficionados, la llegada de Rey Mysterio a un puesto de responsabilidad dentro de AAA abre la posibilidad de ver nuevas ideas y una conexión más cercana entre el estilo mexicano y la proyección internacional que el luchador construyó durante décadas. Con este movimiento, AAA inicia una nueva etapa en su programa semanal, ahora con Rey Mysterio involucrado en las decisiones internas de una de las empresas más representativas de la lucha libre en México





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