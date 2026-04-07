El centrocampista galés Aaron Ramsey, exjugador del Arsenal y los Pumas, cuelga las botas a los 35 años después de una carrera llena de éxitos y momentos memorables con su selección y clubes.

El futbolista galés Aaron Ramsey , reconocido por su trayectoria en el Arsenal y su paso por los Pumas de México, ha anunciado su retiro del fútbol profesional. A sus 35 años, Ramsey se encontraba sin equipo desde su salida de los Pumas el año pasado, una etapa marcada por contratiempos físicos y situaciones personales, incluyendo la búsqueda de su perro extraviado que le impidieron participar en varios encuentros ligueros y sesiones de entrenamiento.

La decisión de colgar las botas fue comunicada a través de un emotivo comunicado donde el jugador expresó su gratitud hacia los aficionados galeses y los clubes que representó a lo largo de su carrera. \Ramsey, considerado una figura icónica en el fútbol galés, deja un legado imborrable. Con 21 goles en 86 partidos internacionales, representó a su país en tres grandes torneos, destacando su participación en la histórica Eurocopa 2016, donde Gales alcanzó las semifinales. Su último encuentro internacional tuvo lugar en 2024. Su ausencia en el reciente partido de repesca para el Mundial contra Bosnia y Herzegovina, que supuso la eliminación de Gales, puso fin a sus aspiraciones de participar en la cita mundialista, un cierre amargo a una carrera llena de éxitos. El jugador quiso destacar la importancia del apoyo recibido a lo largo de su trayectoria, agradeciendo a entrenadores, personal de apoyo y, especialmente, a la afición galesa, conocida como 'Red Wall', por su incondicional respaldo en los momentos buenos y malos.\La trayectoria de Ramsey comenzó en el Cardiff City antes de dar el salto al Arsenal en 2008. En el Arsenal, Ramsey se consolidó como una figura clave durante 11 temporadas, conquistando tres ediciones de la FA Cup y anotando el gol de la victoria en dos finales. Posteriormente, jugó en la Juventus y el Niza, antes de regresar al Cardiff en 2023. Su última aventura futbolística lo llevó a los Pumas de la UNAM, donde su paso fue breve debido a las lesiones. La noticia de su retiro ha generado una ola de reacciones de cariño y reconocimiento hacia un jugador que, con su talento y dedicación, dejó una huella en el fútbol europeo y mundial. El anuncio coincide con otras noticias relevantes del mundo del fútbol, como las críticas al gobierno por ignorar la labor ciudadana en rescates, la apertura de un expediente disciplinario de la FIFA contra la Federación Española por cánticos y la condena de Vinícius Júnior a actos racistas





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