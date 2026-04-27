ABAC insta a acciones audaces y coordinadas para enfrentar la incertidumbre económica global en Asia-Pacífico

El Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC) llamó a los gobiernos de las 21 economías de la región a tomar medidas urgentes para restablecer la confianza, la resiliencia y la prosperidad a largo plazo, ante los desafíos económicos globales, incluyendo disrupciones en las cadenas de suministro, restricciones comerciales y amenazas a la seguridad alimentaria.

El Consejo Asesor de Negocios de APEC ( ABAC ) hizo un llamado a los gobiernos de las 21 economía s que integran la organización para que implementen una acción audaz y coordinada con el fin de enfrentar la incertidumbre económica global que actualmente afecta a la región Asia-Pacífico.

ABAC, que representa a la comunidad empresarial diversa y dinámica de la zona, celebró su Segunda Reunión de 2026 en la Ciudad de México, del 22 al 25 de abril, donde se discutieron los principales desafíos que enfrenta el entorno global de comercio e inversión. Según un comunicado de prensa, la organización empresarial destacó que el escenario actual está marcado por una presión significativa que requiere medidas urgentes para restablecer la confianza, la resiliencia y la prosperidad a largo plazo en la región.

Los miembros de ABAC expresaron su profunda preocupación por las crecientes presiones económicas, entre las que destacan los impactos severos en los mercados energéticos, las persistentes disrupciones en las cadenas de suministro, el aumento de las restricciones al comercio y la inversión, los desafíos ambientales cada vez más intensos y las amenazas emergentes a la seguridad alimentaria. A esto se suman las menores perspectivas de crecimiento en varias economías de APEC, las presiones inflacionarias y la continua incertidumbre en la gobernanza del comercio global.

Li Fanrong, presidente de ABAC, señaló que la confianza empresarial está siendo puesta a prueba por la incertidumbre en múltiples frentes, desde la fragmentación del comercio hasta las disrupciones en las cadenas de suministro. En este contexto, ABAC instó a los Ministros de Comercio a considerar una pausa en la adopción de nuevas restricciones comerciales, con el objetivo de reducir la incertidumbre y evitar un mayor incremento de costos para las empresas con operaciones transfronterizas.

Entre las acciones prioritarias propuestas por ABAC se encuentran acelerar el avance hacia el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP) mediante resultados concretos de corto plazo y la convergencia de marcos normativos, fortalecer la conectividad y la resiliencia de las cadenas de suministro mediante la atención de vulnerabilidades, el aseguramiento de un abastecimiento responsable de minerales y el impulso a la transparencia y sostenibilidad, e invertir en infraestructura comercial y logística, reduciendo barreras al transporte marítimo y aéreo y ampliando la conectividad regional, incluidas ciudades secundarias.

Además, ABAC propuso promover la diversificación de mercados mediante el acceso a inteligencia de mercado, herramientas comerciales y desarrollo de capacidades, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), atender barreras no arancelarias en el comercio de alimentos con medidas transparentes y basadas en evidencia científica, e impulsar el comercio y la transformación digital mediante la prohibición permanente de aranceles a productos digitales, el fortalecimiento de regulaciones interoperables y el fomento de una inteligencia artificial responsable y la gobernanza tecnológica





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