La Plaza de Toros de Santa Fe en Guanajuato está abandonada desde 1979 debido a grietas en una falla geológica. El inmueble no opera y ha sufrido deterioro estructural y legal.

La Plaza de Toros de Santa Fe, ubicada en el centro histórico de Guanajuato capital, se encuentra actualmente en un estado de abandono total tras dejar de operar por daños estructurales graves. El inmueble fue inaugurado formalmente el 7 de septiembre de 1979 con un evento que contó con la presencia de figuras taurinas de talla internacional y autoridades estatales. Sin embargo, poco más de medio siglo después, la instalación ha quedado relegada al olvido debido a la aparición de grietas significativas en su cimentación. Estas fracturas se originaron directamente por la construcción del edificio sobre una falla geológica activa, lo que provocó inestabilidad estructural progresiva. A pesar de que el estado de Guanajuato tiene una fuerte tradición taurina, este recinto no pudo superar los desafíos geológicos que amenazaban su integridad física a largo plazo.

Orígenes y contexto de la inauguración histórica

El evento inaugural de la Plaza de Toros de Santa Fe reunió a más de 5 mil 500 aficionados en la tarde del 7 de septiembre de 1979. Entre los participantes destacados figuraron los toreros Manolo Martínez, Mariano Ramos y Armillita Chico, quienes encabezaron el cartel de la noche. La ceremonia estuvo marcada por la presencia del entonces gobernador de Guanajuato, Manolo Martínez, quien ejerció el cargo en esa entidad federativa durante la década de 1980. José T. Méndez, periodista reconocido y registrado como uno de los hombres más ricos de México en su época, documentó los detalles de esta inauguración. Los registros históricos conservados confirman la relevancia que el proyecto tuvo en su momento, presentado como un modernizador espacio cultural para la capital guanajuatense.

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Causas técnicas del cierre operativo inmediato

La decisión de clausurar la Plaza de Toros de Santa Fe se tomó tras identificar agrietamientos severos en la estructura del edificio. Las investigaciones técnicas determinaron que la causa raíz del deterioro era la ubicación del inmueble directamente sobre una falla geológica. Este defecto de localización generó tensiones constantes en los cimientos, haciendo insostenible la seguridad de la gradería y las zonas de confinamiento. Ante el peligro inminente para la integridad física de los asistentes, las autoridades ordenaron el cese definitivo de cualquier actividad que requiriera la congregación de público. El cierre impuso un contraste notable con otras plazas de la región que sí lograron mantener su operación continua. Mientras que la Plaza de Toros de León comenzó a funcionar el 16 de septiembre de 1961 y la emblemática Plaza de Toros Revolución de Irapuato inició sus operaciones el 24 de noviembre de 1940, Santa Fe no pudo sobrevivir a sus defectos fundacionales.

Intentos fallidos de rehabilitación y dictámenes

Existieron esfuerzos posteriores para reactivar el uso de la Plaza de Toros de Santa Fe más allá de la tauromaquia. En el año de 2019, se presentó un dictamen técnico que concluía que no existían daños estructurales críticos. Este informe contó con el apoyo del alcalde de Guanajuato en ese entonces, Alejandro Navarro. La propuesta incluía la rehabilitación del inmueble para albergar eventos de corte artístico y cultural. No obstante, ninguna de estas iniciativas llegó a buen puerto debido a la falta de inversión y la complejidad de las obras necesarias. El espacio continuó deteriorándose sin una intervención real. La falta de mantenimiento aceleró la degradación de un edificio que, originalmente, debió ser un orgullo cívico y turístico para la región.

Situación legal y usos posteriores del inmueble

En los últimos años, el edificio ha estado asociado a investigaciones legales y usos no convencionales. Apenas durante el mes de diciembre de hace dos años, elementos policiacos catearon la Plaza de Toros de Santa Fe. La intervención se realizó tras recibir una denuncia anónima que señalaba posibles actividades delictivas en las instalaciones. Como resultado de la operación, se incautaron drogas y dispositivos electrónicos, confirmando el uso del espacio para fines ilícitos. Esta situación legal complicó aún más cualquier intento de reactivación oficial. El estigma de haber sido un foco de actividades criminales se sumó al abandono físico, alejando a posibles inversionistas privados. La propiedad permanece bajo custodia municipal sin un plan claro de revitalización.

Últimos eventos y legado cultural incompleto

El último esbozo de vida pública de la Plaza de Toros de Santa Fe se registró mediante la celebración de un evento musical. Dicho concierto se organizó en honor a Jesús Antonio Borja, quien durante 25 años lideró la organización de la ofrenda de Día de Muertos en la Universidad de Guanajuato (UG). Inicialmente, la actividad estaba planeada frente a la tienda oficial del cantante, pero se rechazaron los permisos por razones de seguridad y restricciones de aforo. Como alternativa, se recurrió al estacionamiento de la Plaza de Toros de Santa Fe para llevar a cabo el espectáculo. Este uso marginal del espacio marcó el final de su historia pública como recinto de espectáculos. La falta de una corrida del 20 de noviembre, tradicional en otras plazas del estado, deja vacante su lugar en la historia taurina de Guanajuato. El inmueble espera una resolución que determine su futuro definitivo como patrimonio arquitectónico.