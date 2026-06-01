Abandono y falta de gestión cultural en los espacios históricos de Tlalpan

El Centro Histórico de Tlalpan, que conta con tres recintos culturales, muestra un deterioro alarmante: la Casa Frissac está cerrada, el Multiforo en remodelación y el Museo de Historia sin exposiciones. Trabajadores y artistas denuncian la ausencia de políticas culturales serias, la falta de personal especializado y el uso político de los espacios, lo que ha provocado la declinación turística y el abandono del patrimonio

A menos de dos kilómetros del Estadio Banorte, el Centro Histórico de Tlalpan alberga tres espacios culturales clave: el Museo de Historia, la Casa Frissac y el Multiforo.

Sin embargo, estos recintos no fueron incluidos en el proyecto de renovación urbana impulsado por el gobierno de la Ciudad de México con motivo de la Copa Mundial, y en la actualidad carecen de una oferta cultural atractiva para el turismo. Trabajadores del sector cultural denuncian el abandono y la falta de interés de las autoridades para revitalizar estos sitios.

La Casa Frissac, una casona emblemática por su color amarillo y sus jardines, se encuentra cerrada al público; antes ofrecía clases de danza y artes, pero ahora esos espacios son ocupados por personal de la alcaldía. Asimismo, el Multiforo Tlalpan, ubicado sobre avenida San Fernando, está cerrado por remodelación, y el Museo de Historia no cuenta con ninguna exposición disponible para visitantes.

Durante un recorrido realizado un viernes, se constató la ausencia de visitantes tanto en los recintos como en el propio Centro Histórico, una situación que impacta negativamente a los restaurantes de la zona. Según Carlos N., ex trabajador del área cultural de la alcaldía, la institución carece de la infraestructura y el personal especializado para gestionar y mantener adecuadamente estos espacios, tarea que recae en la Subdirección de Obras.

Añadió que, en algunos fines de semana, particulares ocasionalmente utilizan los recintos para eventos culturales o musicales, pero sin un programa consistente. Por ejemplo, el Museo de Historia ha sido sede de eventos como una exhibición sobre Egipto o un acto a favor de Cuba, pero sin criterios curatoriales profesionales, ya que no hay curadores o museógrafos en el equipo, por lo que las exposiciones corren a cargo de trabajadores administrativos.

Carlos N. también afirmó que la mayoría de las exposiciones responden a favores políticos, dirigidas a "los cuates de los alcaldes en turno". Reconoció que alguna vez hubo muestras de calidad, pero la falta de personal especializado impide mantener un nivel constante.

En la administración actual, encabezada por Gabriela Osorio (Morena), se realizó una mejora puntual en el Museo de Historia en 2025 con la muestra "Caldo Tlalpeño", que incluyó obras de artistas como Damián Ortega, Abraham Cruzvillegas y Rodrigo Ímaz. Ese evento contó con una curaduría y difusión adecuadas, motivado aparentemente por intereses políticos, lo que generó quejas de artistas locales por la desigualdad de trato. Después de esa exhibición, no se han replicado esfuerzos similares.

Recientemente, trabajadores del área cultural de Tlalpan emitieron un comunicado denunciando el abandono de la infraestructura cultural y la desidia de las autoridades. Critican que el director general de Cultura, Rafael Pérez Labraquio, y la mayoría del equipo carecen de experiencia en gestión cultural, lo que se traduce en decisiones improvisadas. Alejandro Loyola, artista local y fundador del Taller Huachinango, coincide en que el problema principal radica en la curaduría y la selección de proyectos.

Su taller pudo exponer en el Museo en 2025, pero notó un trato diferenciado respecto a la exposición "Caldo Tlalpeño". Loyola señala que no existe la intención de activar la oferta cultural con contenidos de calidad y percibe una alineación con la gestión federal de museos, orientada más a generar impacto mediático que a promover la cultura





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