AbbVie solicita a la FDA aprobación para etentamig en mieloma múltiple

AbbVie presenta BLA para etentamig tras resultados positivos del estudio CERVINO en mieloma múltiple refractario, mostrando superioridad en supervivencia.

La compañía farmacéutica AbbVie anunció hoy la presentación formal de una Solicitud de Licencia de Productos Biológicos ( BLA) ante la Administración de Alimentos y Medicamentos ( FDA) de los Estados Unidos. Esta iniciativa busca obtener la aprobación regulatoria para etentamig, una nueva terapia dirigida específicamente al tratamiento del mieloma múltiple en pacientes adultos. La enfermedad se caracteriza por ser recidivante o refractaria, lo que significa que ha vuelto a aparecer o no responde a tratamientos previos, creando una necesidad crítica de nuevas opciones terapéuticas efectivas.

Mecanismo de acción y perfil clínico del fármaco

Etentamig funciona como un anticuerpo biespecífico de segunda generación que activa los linfocitos T del sistema inmunitario. Esta molécula está diseñada para dirigirse contra el antígeno BCMA, una proteína presente en las células del mieloma múltiple, mientras simultáneamente interactúa con CD3 en las células T. Esta doble acción permite que el sistema inmune reconozca y ataque las células cancerosas con mayor precisión. La administración de etentamig se realiza mediante vía intravenosa, un método que ofrece ventajas operativas para su implementación en diversos entornos clínicos, incluida la atención médica comunitaria.

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El diseño de este fármaco busca mitigar las complejidades asociadas con otras terapias avanzadas. A diferencia de las terapias CAR-T, que requieren manipulación celular especializada y monitorización intensiva, etentamig presenta un itinerario de dosificación mensual desde el inicio del tratamiento. Este enfoque simplificado podría facilitar su uso en escenarios de atención más amplios, reduciendo la carga logística para los hospitales y mejorando la accesibilidad para los pacientes que necesitan intervenciones farmacológicas constantes y manejables.

Resultados clínicos del estudio fase 3 CERVINO

La solicitud regulatoria está fundamentada en los datos obtenidos del estudio mundial, multicéntrico, aleatorizado y de fase 3 denominado CERVINO. Esta investigación comparó directamente la eficacia de etentamig frente a las terapias estándares disponibles a elección del investigador. El estudio incluyó a pacientes adultos con mieloma múltiple que habían recibido al menos dos líneas de terapia previas y estaban expuestos a tres clases terapéuticas diferentes, un grupo que suele tener opciones limitadas debido a la recurrencia de la enfermedad. Los resultados demostraron mejoras estadísticamente significativas en dos criterios de valoración principales.

En primer lugar, etentamig logró una tasa de respuesta global (ORR) del 74.0 por ciento, en comparación con el 45.7 por ciento observado en el grupo de terapias estándar. Esta diferencia substantial indica que una proporción significativamente mayor de pacientes experimentó una reducción medida de la carga de la enfermedad. En segundo lugar, el fármaco redujo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 60 por ciento. Este hallazgo en la supervivencia libre de progresión (PFS) sugiere que etentamig no solo inicia respuestas más frecuentes, sino que también mantiene el control de la enfermedad durante períodos más prolongados.

Perfil de seguridad y eventos adversos reportados

Aunque la eficacia fue destacada, el perfil de seguridad de etentamig requiere atención cuidadosa. Los eventos adversos emergentes del tratamiento (TEAE) más comunes, ocurriendo en al menos el 25 por ciento de los pacientes, incluyeron síndrome de liberación de citocinas (CRS), hipogammaglobulinemia, neutropenia y anemia. Estos efectos secundarios son esperados en terapias que activan el sistema inmunitario, pero su gestión es crucial para la tolerancia del paciente. La tasa de discontinuación del tratamiento debido a eventos adversos fue notablemente baja en el grupo de etentamig, registrando solo un 3.6 por ciento, frente a un 14 por ciento en el grupo de terapias estándar.

Un análisis detallado de la dosis escalonada inicial reveló que la incidencia de síndrome de liberación de citocinas fue baja, afectando al 28.3 por ciento de los pacientes. De estos casos, la gran mayoría fueron de grado leve o moderado, con un 23.9 por ciento clasificado como grado 1 y un 4.4 por ciento como grado 2. No se reportaron eventos de grado 3 ni superiores relacionados con CRS en esta fase inicial. Solo un paciente presentó un evento de neurotoxicidad asociada a células efectoras inmunitarias (ICANS) de grado 1, lo que sugiere que la estrategia de dosificación puede ayudar a minimizar reacciones severas inmediatas.

Perspectivas futuras y declaraciones ejecutivas

Daejin Abidoye, vicepresidente y director del área terapéutica en AbbVie, destacó la importancia de este avance para los pacientes que viven con mieloma múltiple. En su declaración, Abidoye enfatizó que los pacientes merecen opciones terapéuticas que sean no solo eficaces, sino que también se alineen con las realidades prácticas de cuándo, dónde y cómo se recibe el tratamiento. La conveniencia de una dosificación mensual y un perfil de seguridad manejable son componentes clave para satisfacer estas necesidades en cualquier lugar donde se brinde atención médica.

A pesar de los beneficios, la investigación reportó una incidencia ligeramente mayor de infecciones de grado 3 o 4 en pacientes tratados con etentamig (27.7 por ciento) en comparación con los que recibieron terapias estándar (19.2 por ciento). Sin embargo, es importante notar que se observaron infecciones de grado 5 (fatales) con menor frecuencia en el grupo de etentamig (1.5 por ciento) en comparación con el grupo de control (3.1 por ciento). Este dato sugiere que, aunque el riesgo de infecciones graves puede ser ligeramente superior, el perfil general de seguridad podría ofrecer ventajas en términos de supervivencia global en escenarios a largo plazo. AbbVie continúa evaluando cómo etentamig puede integrarse en los esquemas de tratamiento actuales para optimizar los resultados de los pacientes.