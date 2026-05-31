Abelardo de la Espriella: el triunfo de la narrativa disruptiva en la política colombiana

Aunque las encuestas lo ubican en tercera posición, el análisis revela que Abelardo de la Espriella ya logró una victoria estratégica al dominar las redes sociales y obligar a sus rivales a modificar sus estrategias de comunicación.

En el panorama electoral colombiano, un nombre ha acaparado la atención mediática y estratégica: Abelardo de la Espriella. Aunque las encuestas tradicionales lo sitúan en la tercera posición, un análisis más profundo revela que este polémico abogado ya ha conseguido una victoria estratégica indiscutible.

Su campaña, basada en un uso magistral de las redes sociales, ha logrado lo que parecía imposible: superar en alcance digital a figuras consolidadas como Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Paloma Valencia, del Centro Democrático. De la Espriella ha construido una comunidad en Instagram que supera con creces a la de sus competidores, y sus contenidos audiovisuales se consumen a una escala masiva sin precedentes para una figura política.

Este dominio digital no es casualidad; responde a una estrategia calculada que explota las dinámicas de las plataformas actuales, programadas para premiar el histrionismo, la confrontación retórica y las estéticas aspiracionales de alto impacto. El éxito de De la Espriella radica en su capacidad para transformar la comunicación política en entretenimiento viral. Mientras sus rivales estructuran discursos ordinarios y predecibles, él diseña piezas que rápidamente se propagan en el ecosistema digital.

Sus propuestas radicales y su estilo políticamente incorrecto generan una conexión emocional con un sector del electorado que se siente ignorado por la política tradicional. Este enfoque le ha permitido un crecimiento acelerado en el último mes de campaña, y existen altas probabilidades de que su fuerza real sea mayor a la registrada por los encuestadores.

Esto se debe a que muchos votantes tienden a ocultar su simpatía por él en los sondeos tradicionales, por temor a ser juzgados o por la presión social. El fenómeno, conocido como voto oculto, beneficia a candidatos disruptivos como De la Espriella, cuyas propuestas chocan con lo políticamente correcto. La prueba definitiva del impacto de De la Espriella se manifestó en la respuesta de sus rivales en los últimos días de campaña.

Tanto Iván Cepeda desde la izquierda como Paloma Valencia desde el uribismo ajustaron sus contenidos en redes sociales para dirigir ataques frontales contra él. Al intentar frenar su avance, ambos validaron implícitamente a De la Espriella como la amenaza principal de sus respectivos proyectos. Este ataque mutuo destruyó el marco clásico de la política colombiana, donde la confrontación solía darse entre izquierda y derecha, y le otorgó a De la Espriella el estatus de actor central en la contienda.

Aunque las proyecciones estadísticas sugieren que la fragmentación del voto opositor podría dejarlo fuera de la segunda vuelta por un estrecho margen, Abelardo de la Espriella emergerá como el triunfador de esta jornada. Su verdadero logro ha sido forzar la transformación de las estrategias de comunicación de los partidos tradicionales, consolidar una estructura propia en tiempo récord y cambiar el mapa político de forma irreversible.

El poder de convocatoria generado lo sitúa como el actor indispensable de la política colombiana en el futuro inmediato





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