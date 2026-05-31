Abelardo de la Espriella lidera primera vuelta en Colombia; Cepeda va a balotaje y Uribe reconoce derrota

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia con un 43.77% de los votos, mientras que el izquierdista Cepeda logró el 41.08% y pasó a la segunda vuelta. El expresidente Álvaro Uribe, con solo 6%, quedó fuera de la contienda y declaró su apoyo a De la Espriella. La campaña ultraderechista apela al discurso antiestablishment y promete cambiar el país en 21 días, mientras la izquierda buscará capitalizar los programas sociales del gobierno Petro. El balotaje está programado para dentro de tres semanas.

La candidata del Centro Democrático , Paloma Valencia, queda fuera de la contienda final. El candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, sorprendió al encabezar la votación con más de 9 millones de votos, mientras que el aspirante de izquierda, Cepeda , aseguró su paso a la segunda vuelta en una contienda cerrada.

Los números oficiales le dan a De la Espriella 9 millones 132 mil 317 sufragios, equivalentes al 43.77 por ciento, y a Cepeda 8 millones 570 mil 667, que representan el 41.08 por ciento, cifras que los hacen inalcanzables para el resto de los candidatos. El expresidente Álvaro Uribe, del partido Centro Democrático, quedó en un lejano tercer lugar con apenas el 6 por ciento de los votos y anunció su apoyo al candidato ultraderechista.

En un video difundido por su campaña, De la Espriella celebró el resultado y convocó a una concentración en Barranquilla, donde votó.

"Más de 10 millones de colombianos confiaron en 'El Tigre', se unieron a la manada. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre", expresó.

El candidato ultraderechista aprovechó para marcar una diferencia ideológica clara frente a su rival de izquierda, señalando que representa a "los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería contra 'Los de siempre', que siempre han hecho politiquería, han vivido de la teta del Estado y hacen parte del establecimiento, del mismo régimen de Gustavo Petro". Por su parte, la campaña de Cepeda reconocerá la derrota en esta primera ronda pero intentará sumar apoyos en el centro y en los estratos bajos, donde las políticas sociales del saliente presidente Gustavo Petro conservan alta popularidad.

El país enfrenta el reto de pacificar varias regiones aún azotadas por grupos armados tras el acuerdo de paz firmado con la guerrilla FARC en 2016. La definición entre De la Espriella y Cepeda en el balotaje polariza aún más el escenario político colombiano





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