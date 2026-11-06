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Abelito invita a personas de talla pequeña a la Copa Nacional Abelitos MX 2026 en Xalapa

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Abelito invita a personas de talla pequeña a la Copa Nacional Abelitos MX 2026 en Xalapa
Abelito · Copa Abelitos MX · Xalapa

Abelito invita a personas de talla pequeña a la Copa Abelitos MX 2026 en Xalapa, con hospedaje y viáticos gratuitos los días 27 y 28 de noviembre.

El influencer y creador de contenido Abelino, conocido como Abelito, convocó a personas de talla pequeña de todo el país a participar en la Copa Nacional de Futbol Abelito s MX 2026. El torneo tendrá como sede por primera vez la ciudad de Xalapa, Veracruz, y se desarrollará los días 27 y 28 de noviembre en el Auditorio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La invitación se difundió a través de un mensaje en redes sociales. Abelito la presentó como una oportunidad para compartir experiencias, participar en actividades deportivas y fortalecer los lazos entre las personas de talla pequeña que asistan al encuentro.

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Copa Abelitos MX 2026: programa y mecánica de participación

La Copa Nacional de Futbol Abelitos MX 2026 contempla encuentros deportivos, foros y actividades de convivencia. El programa también incluye el Simposio A Nuestra Altura, que está abierto al público en general además de a la comunidad de talla pequeña.

Según la convocatoria, las personas de talla pequeña que participen tendrán acceso sin costo a hospedaje, alimentación y traslados durante su estancia en Xalapa. Solo deberán acudir a la ciudad para integrarse a las actividades del evento.

En la competencia futbolística habrá premios en efectivo para las categorías masculina y femenina. Abelito anunció esta entrega en su mensaje, sin detallar en el material difundido los montos correspondientes.

Abelito y el Simposio A Nuestra Altura en Xalapa

Abelito será el participante central del Simposio A Nuestra Altura, según lo previsto en el programa. El creador de contenido adelantó que estará presente de manera personal durante el encuentro y que habrá diversas sorpresas para los asistentes.

El simposio busca ser un espacio de diálogo y convivencia. La invitación se extiende al público en general interesado en conocer las experiencias de la comunidad de personas de talla pequeña y en sumarse a las actividades de esta sesión.

Registro sin costo y fechas de la Copa Abelitos MX

La inscripción a la Copa Nacional Abelitos MX 2026 no tendrá costo, según se anunció en las páginas de Somos Pequeños en Facebook e Instagram. Los interesados podrán consultar ahí los detalles del registro.

El encuentro reunirá en la capital veracruzana a participantes de distintas regiones del país durante dos jornadas dedicadas al deporte, la inclusión y la convivencia. La cita está fijada para el 27 y 28 de noviembre en el Auditorio del SNTE, en Xalapa.

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