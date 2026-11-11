Abogada Irene León Escamilla permanece en prisión tras decisiones judiciales: cronología de la controversia

La abogada Irene León Escamilla sigue en custodia según varias órdenes judiciales y el proceso continúa. Conoce la secuencia de jugadas que la mantienen detenida.

La abogada Irene León Escamilla continúa detenida tras una serie de decisiones judiciales en la Ciudad de México y la federación, según la propia campaña de defensa que afirma que su custodia es mera consecuencia de su desempeño profesional. La serie de órdenes y sentencias se extiende desde diciembre de 2024 hasta julio de 2026, mostrando la complejidad del caso y la persistencia de las medidas de aprehensión.

Decisiones de control en la Ciudad de México

El 30 de octubre de 2024, el juez de control Júpiter López Ruiz emitió la orden de aprehensión contra la abogada y la mantuvo en prisión. A la audiencia del 14 de diciembre de 2024, donde la defensa estuvo presente, el mismo juez ordenó que siguiera en custodia mientras se proceduraliza el caso. Tres días después, el 17 de diciembre de 2024, afirmó que había datos suficientes para abrirle proceso. La defensa apeló y el 14 de agosto de 2025 la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia confirmó la medida con la ponencia de Jesús Ubando López.

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El amparo contra esa confirmación se sobreseyó por desistimiento el 9 de octubre de 2025. En la fase de control, el 17 de febrero de 2026 el juez José Alfredo Sotelo Llamas negó el sobreseimiento; el 19 de mayo decretó la libertad tras el desistimiento de la acción penal, suspendiendo la custodia.

Órdenes de aprehensión a nivel federal

En la jurisdicción federal, el 25 de marzo de 2025 el juez Juan José Hernández Leyva emitió otra orden de aprehensión contra Irene León Escamilla y Alfredo Jorge Colín Huerta en la causa 135/2025, que actualmente sigue bajo la tutela del juez Benito Edgardo Hernández Luna. La decisión fue confirmada en la audiencia del 21 de abril de 2026, cuando una jueza federal negó el amparo ante la apertura del proceso, manteniendo la custodia mientras sigue pendiente la revisión de la sentencia.

El 23 de julio de 2026 el Juez Decimocuarto de Distrito Erik Zabalgoitia Novales consideró justificado que el penal no la excarcelara. La posición de esta jueza refleja la postura de que la detención de un juzgador por un caso de extradición no implica irregularidad en sus demás decisiones.

Denuncias y contestaciones de las partes involucradas

La campaña de apoyo a Irene León Escamilla sostiene que su encarcelamiento es una represalia por su ejercicio profesional. La defensa, respaldada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en febrero de 2026, solicitó reponer uno de sus amparos para poder ratificar su demanda y recibir asesoría y defensa material técnicamente adecuada, mostrando la persistencia de la abogada en buscar la revisión de la medida.

El 14 de julio de 2026, el Cuarto Tribunal Colegiado resolvió por unanimidad que el desistimiento de la acción penal no produjera efectos mientras se resuelve el amparo de la parte ofendida, y la abogada mantiene argumentos de que la intervención mantiene su custodia arbitraria. Aurora León, hermana de la abogada, pretende utilizar el caso para reescribir la historia de su propia defensa sobre las acusaciones que la abogada había registrado sobre el representante del acusado.

Impacto en la escena jurídica y futuro del caso

La cadena de decisiones judiciales y los amparos interrumpidos mantienen a Irene León Escamilla en un estado de indefinición legal. El procedimiento federal sigue en curso y las sentencias pendiendo de revisión harán de este caso un referente para los futuros análisis de custodia preventiva en México. El impacto más inmediato es la permanencia de la abogada en prisión, que afecta su acceso a la práctica profesional y a sus derechos de defensa. El seguimiento y los próximos audiencias en las instancias federales y locales determinarán si se confirma o anula la medida preventiva, y así, si la abogada podrá regresar a su labor como defensora o quedará sujeta a las decisiones judiciales intactas.