Abogado insurrecto ofrece ayudar a asaltantes del Capitolio a reclamar compensación del fondo de Trump

David Johnston, abogado que participó en el asalto al Capitolio, brinda servicios legales para que otros insurrectos soliciten pagos del fondo de 1.776 millones de dólares creado por Trump, actualmente bloqueado judicialmente. Criticas y apoyo dividen a los involucrados.

David Johnston , un abogado con licencia de Carolina del Sur, participó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 como parte de la turba de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump .

Más de cinco años después, Johnston ofrece sus servicios legales para ayudar a otros insurrectos a solicitar pagos del fondo de 1.776 millones de dólares creado por el gobierno de Trump para compensar a quienes se consideran víctimas de una supuesta politización de la justicia. El fondo, actualmente bloqueado por orden judicial, ha generado controversia y críticas bipartidistas, pero no ha disuadido a muchos de los alzados de presentar reclamos, aunque el proceso aún no está establecido.

Johnston ha publicado un video en redes sociales donde expresa que "la narrativa está cambiando" y que "nos están pasando cosas buenas", refiriéndose a las indemnizaciones. Planea cobrar un 10% de cualquier compensación que obtenga para sus clientes, con un límite de 5.000 dólares por persona. Mientras tanto, otros participantes del asalto han expresado opiniones diversas.

Jason Riddle, un veterano de Nueva Hampshire que cumplió 90 días de prisión por disturbios, rechazó públicamente un indulto de Trump y calificó de "ridículo" recibir dinero del gobierno por sus acciones.

"No fuimos perseguidos inocentemente solo por quiénes somos o por quién votamos. Fuimos perseguidos por cometer conducta delictiva en el Capitolio", afirmó Riddle. Entre los que buscan compensación se encuentra un hombre de Florida que se fotografía con el atril de Nancy Pelosi y argumenta que merece pago por el costo de su infamia. Otro insurrecto de Nueva Jersey, descrito como simpatizante nazi, considera el fondo como "buenas noticias para todas las víctimas de la politización".

Un texano condenado a siete años por usar un tomahawk en el asalto lo ve como "venganza" contra la "tiranía de Biden". Pamela Hemphill, de Oregón, condenada a 60 días, rechazó el indulto pero presentó un reclamo por 5 millones de dólares, culpando a Trump: "No habría pasado por todo esto si Trump no hubiera mentido diciendo que las elecciones fueron robadas".

El fondo fue creado para resolver una demanda de Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos, pero aún no está claro si los condenados por delitos del 6 de enero serán elegibles. Los críticos lo ven como un intento de blanquear los hechos y recompensar a los seguidores más leales de Trump. La administración actual no ha descartado la posibilidad de pagos, mientras un juez mantiene congelada la creación del fondo.

La situación refleja la polarización persistente en torno a los eventos del 6 de enero y la compleja relación entre la justicia y la política en Estados Unidos





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