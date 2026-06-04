Abraham Yael, un joven artista mexicano de 3D, lleva su arte a escenarios internacionales

Abraham Yael ha expuesto su obra en diversas ciudades del mundo, incluyendo Europa, Asia y América, y se consolida como referente del arte 3D.

Abraham Yael , un joven artista mexicano de 3D, ha logrado llevar su arte a escenarios internacionales como Times Square y Art Basel , expuesto en diversas ciudades del mundo, incluyendo Europa, Asia y América.

Con exposiciones y muestras en más de una decena de países, se consolida como referente del arte 3D. Ha expuesto en ciudades emblemáticas como Nueva York, Miami, Hong Kong y Basilea, Suiza. Abraham Yael ha impulsado el arte 3D mexicano en el extranjero, tras su paso académico por los idiomas y su posterior inscripción en el Instituto Marangoni de Florencia, Italia. Ha realizado un curso universitario en Multimedia Arts y una maestría en Creative Digital Media.

Considera que haber crecido en Guanajuato le ha permitido impregnarse de la cultura propia de la región, que puede absorberse por medio del Festival Internacional Cervantino y diversas muestras y exposiciones de arte. Lleva el nombre de Guanajuato a escenarios internacionales y considera que la capital ha sido muy importante para su carrera artística.

Ha exhibido su obra en más de una decena de países y se consolida como referente del arte 3D. Inició a hacer composiciones de arte digital a los 15 años y ha trabajado con herramientas tecnológicas como Photoshop y Illustrator. Sabe que, al menos por ahora, el arte digital se valora más fuera de México debido a la mayor inversión en este ámbito y el vínculo estrecho de desarrollo con la tecnología.

Trata de promover en México el arte digital y el uso de la tecnología 3D, y tiene como objetivo poner a México en lo alto dentro de la categoría del arte digital





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