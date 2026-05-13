Abril 2026: Recuperacin de la industria de vehiculos pesados en Mexico tras dos aos de decls

La industria de vehiculos pesados en Mexico tuvo un "broche" de recuperacin en abril del 2026, segn reporte el Instituto Nacional de Estadstica y Geography (Inegi). Durante abril, las empresas de camiones instaladas en territorio nacional fabricaron 12,306 unidades, lo que representa incremento anual del 8.7% en comparacin con el mismo mes de 2025.

La industria de vehiculos pesados en Mexico tuvo un "broche" de recuperacin en abril del 2026, segn reporte el Instituto Nacional de Estadstica y Geography (Inegi).

Durante abril, las empresas de camiones instaladas en territorio nacional fabricaron 12,306 unidades, lo que representa incremento anual del 8.7% en comparacin con el mismo mes de 2025. Al observar el periodo de enero a abril, la produccin total suma 41,071 vehiculos, lo que refleja una caida del 22% respecto al primer cuatrimestre del 2025.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehiculos Pesados (RAIAVP) publicado por el INEGI, el sector experiment una dinamica positiva en el cuarto mes del ao, impulsado principalmente por el mercado de exportacin y la produccin de unidades de carga. Tambin el sector de camiones mostr señales de recuperacin en la exportacin en abril con el envido de 10,042 vehiculos, aumento del 12% frente a abril de 2025.

Aun as, el acumulado anual de exportaciones (33,592 unidades) sigue arrtandose una variacin negativa del 21.5 por ciento. La dependencia del mercado estadounidense se mantiene fuerte, ya que el 92.4% de las exportaciones mexicanas tuvo como destino final ese mercado. El comportamiento de las ventas internas fue divergente. Mientras que las ventas al mayoreo repuntaron 19.2% en abril, con 2,364 unidades, las ventas al menudeo sufrieron una contraccin del 5.5%, cerrando el mes con 2,761 vehiculos comercializados





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