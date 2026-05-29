Absuelven a Roberto Borge del delito de delincuencia organizada; enfrentará proceso por lavado de dinero en prisión domiciliaria

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue absuelto del delito de delincuencia organizada por falta de pruebas. Continuará su proceso por lavado de dinero bajo medidas cautelares de prisión domiciliaria. Borge fue extraditado de Panamá en 2018 tras ser acusado de peculado y enriquecimiento ilícito durante su administración.

Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, ha sido absuelto del delito de delincuencia organizada, según una decisión del juez Gustavo Alonso, del Centro de Justicia Penal Federal de Morelos.

El magistrado determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar la culpabilidad de Borge en esa acusación específica. Esta absolución podría permitirle abandonar la prisión en la que se encuentra, aunque debe continuar enfrentando el proceso por lavado de dinero. En ese caso, desde 2023 ya cuenta con un fallo favorable para seguir el proceso bajo prisión domiciliaria, con el uso de un brazalete electrónico y tras pagar una fianza de 10 millones de pesos.

La detención original de Borge ocurrió en Panamá el 4 de junio de 2017, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a París. Las autoridades mexicanas lo acusaron de aprovechamiento de poder, desempeño irregular de la función pública y peculado durante su gestión como gobernador de Quintana Roo, entre 2011 y 2016.

Según la investigación federal, Borge estuvo implicado en la venta de terrenos del estado a precios por debajo del valor de mercado, así como en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas. Roberto Borge fue miembro del PRI y formó parte de la llamada "nueva generación del PRI" promovida por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, grupo cuyos representantes terminaron enfrentando procesos judiciales.

La extradición de Panamá a México se concretó a inicios de enero de 2018, cuando las autoridades panameñas lo entregaron en el aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, a las autoridades mexicanas





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