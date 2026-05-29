Absuelven al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo

El exmandatario fue acusado de delincuencia organizada, pero un juez determinó que no había suficientes pruebas. La decisión se suma a una serie de escándalos de corrupción y narco en la política mexicana.

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo , fue absuelto por un juez de acusaciones de delincuencia organizada . Borge Angulo se encontraba en prisión domiciliaria desde 2018 en el Ceferepsi.

La decisión del juez Gustavo Alonso Ortiz determinó que la Fiscalía General de la República no tenía suficientes pruebas para condenar al exmandatario. La noticia se suma a una serie de decisiones recientes que han visto a figuras políticas involucradas en escándalos de corrupción y narco. Mientras tanto, los diputados han aprobado la creación de una comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar los nexos de los candidatos con organizaciones delictivas.

Los partidos políticos aún deben decidir si solicitarán una investigación formal. En otro desarrollo, el candidato Andy López se ha pronunciado sobre su intención de iniciar su carrera política en el estado de Tabasco. López se refirió a una conversación con su padre sobre su candidatura, expresando su entusiasmo por el futuro político.

Además, en Tultitlán, se bloqueó una avenida para exigir la búsqueda de Liliana Vite, una joven que ha desaparecido. Los familiares de Vite aseguraron que no se rendirán hasta que se encuentre a su ser querido. La comunidad ha estado unida en su búsqueda y ha organizado protestas para llamar la atención sobre el caso





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