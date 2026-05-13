Accidente automovilístico en la carretera Xalapa-Naolinco y robo en Taipal Acapulco

Noticia sobre un accidente automovilístico y el robo en Taipal Acapulco, informando sobre la identificación del conductor fallecido y los detalles de los siniestros y la valoración médica de las víctimas. También incluye información sobre la circulación cerrada en la carretera.

El conductor de una camioneta de paquetería murió la tarde de este miércoles tras chocar con un automóvil Nissan Sentra en la carretera estatal Xalapa-Naolinco, a la altura de las curvas entre la salida de Los Planes y la zona de Las Graveras.

El conductor fallecido fue identificado como Ricardo González, de 27 años de edad y originario del estado de Puebla, cuyo cuerpo quedó atrapado entre los restos de la unidad siniestrada. Asimismo, se informaron que dos mujeres que viajaban en el automóvil Sentra resultaron lesionadas y fueron atendidas por cuerpos de emergencia y posteriormente trasladadas a un hospital para su valoración médica.

Elementos de distintas corporaciones de auxilio y seguridad arribaron al sitio para acordonar la zona y realizar las labores correspondientes, mientras personal de Servicios Periciales efectuó el levantamiento del cuerpo. Debido al accidente y a las maniobras de las autoridades, la circulación continúa completamente cerrada en ambos sentidos de la carretera Xalapa-Naolinco. Usando taxi, robaron material de casa en 'obra gris' en Fraccionamiento Atenas de Xalap





alcalorpolitico / 🏆 41. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidente En La Carretera Xalapa-Naolinco Camioneta De Paquetería Nissan Sentra Ricardo González Transporte Público Taxistiros Obra Gris Fraccionamiento Atenas De Xalapa Arrendamiento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Usuarios denuncian deficiencias en el servicio de la línea ATB en la ruta 4 Soles-XalapaBuenas tardes, somos muchos vecinos los afectados diariamente por el incumplimiento de las salidas de los autobuses ATB 4 Soles de la zona del fraccionamiento de 4 Soles a Xalapa. Tanto choferes como la checadora se molestan y dan un mal servicio,...

Read more »

Museo de Antropología de Xalapa exhibirá parte de su acervo en el parque Los BerrosEl Museo de Antropología de Xalapa, uno de los recintos más importantes de México enfocados en la preservación del patrimonio arqueologico de este País, llevará a cabo una serie de actividades de difusi&oa...

Read more »

Hospital General ISSSTE San Bruno de Xalapa cae en posible desacato, exhibe JuzgadoEl Juzgado Decimoctavo de Distrito en Veracruz exhibió una presunta falta de atención médica y posible desacato judicial por parte de autoridades del Hospital General ISSSTE “San Bruno” de Xalapa, luego de que func...

Read more »

Grupos artísticos UV invitan a segunda tanda de conciertos gratuitos de mayo, en XalapaRumbo a la segunda mitad del mes, la dirección de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana invita a seguir su cartelera de actividades gratuitas, todavía en el marco de la celebración por el Día de las Mad...

Read more »