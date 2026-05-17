Accidente de autobús: Serena Andreatta, joven argentina, muere tras volcamiento en Australia

Serena Andreatta, una joven de 26 años con fuerte conexión a Rosario, Argentina, perdió la vida en un accidente de autobús en Australia. Anteriormente, viajó por distintos países del sudeste asiático, como Vietnam y Tailandia, y compartía sus experiencias en redes sociales. Ahora, autoridades austrarlas investigan el suceso.

El viaje de Serena Andreatta, una joven argentina de 26 años que residía en Italia y visitó países como Vietnam y Tailandia antes de llegar a Australia, terminó en tragedia tras un accidente de autobús en el estado de Queensland.

La joven heredó la pasión por viajar de sus padres y compartió sus experiencias en redes sociales, donde allegados describían su recorrido como el 'viaje de sus sueños'. Serena sufrió lesiones fatales después del accidente, mientras que otras 29 personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas





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