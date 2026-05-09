Accidente de camionetas en Michoacán: 7 muertos y 1 lesionado

Entre 2 camionetas, 7 personas murieron en un choque frontal en la Siglo 21 en Michoacán. Dos vehículos particular se chocaron, quemados, a cerca del km 172. Hubo una lesión pero se querían rescatar a las víctimas pero llegó noticia de 7 muertos.

Un choque frontal entre dos camionetas en Michoacán dejó 7 vidas en Ladove, en la Siglo 21. Dos vehículos particular se chocaron, quemados, a cerca del km 172.

Hubo una lesión pero se querían rescatar a las víctimas pero llegó noticia de 7 muertos. elementos se quedaron para ayudar. Familiares no se supo si eran menores de edad. La autopista ha sido vista en el Pasados años por accidentes por alto flujo vehiculares y caminos ciclistos. No se ha visto la velocidad o un carril invadido. Mannobras y trabajos por emergencia





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Conducir Con Precaución Respectar Los Límites De Velocidad Estar Informado No Se Decifra Exceso De Velocidad Invasión De Carril Autos

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