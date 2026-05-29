Accidente de tráfico en deja dos lesionados y un fallecido

Un accidente de tráfico en la comunidad de dejó como saldo dos personas lesionadas y un fallecido. Los rescatistas lograron liberar al conductor atrapado, pero el hombre falleció en un hospital de la ciudad.

En la comunidad de, un accidente de tráfico dejó como saldo dos personas lesionadas y un fallecido. El incidente ocurrió cuando uno de los conductores impactó contra una camioneta y después contra un automóvil blanco.

Tras el choque múltiple, uno de los vehículos salió proyectado y terminó estrellándose contra un poste, dejando al conductor atrapado entre los fierros retorcidos. Los rescatistas lograron liberar al conductor después de casi una hora de intensos trabajos, pero el hombre falleció en un hospital de la ciudad. Los otros dos lesionados fueron valorados por paramédicos en el sitio y las autoridades de la guardia nacional realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

El accidente provocó el cierre total de la vialidad para permitir las labores de remoción de los vehículos siniestrados y de los postes derribados. La comunidad se sumó a las condolencias para la familia del fallecido, mientras que las autoridades continúan investigando el incidente para determinar las causas y evitar que algo similar ocurra en el futuro





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