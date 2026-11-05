Accidente de tránsito en Xalapa deja herida a motociclista y restringe el tráfico

Una mujer resultó lesionada tras chocar su motocicleta con un autobús en el cruce de las avenidas Ignacio de la Llave y Ruiz Cortines en Xalapa. Paramédicos de la CNE brindaron asistencia prehospitalaria. Los trabajos de rehabilitación en la zona complican la circulación vehicular.

Un incidente vial de considerable gravedad sacudió la tranquilidad de la ciudad de Xalapa, Enriqueta Remondina, durante la tarde del día de hoy, específicamente un miércoles.

La comunidad local fue testigo de un accidente de tránsito que involucró a una motocicleta y un autobús de pasajeros, el cual ocurrió en un punto crítico de la infraestructura urbana: la intersección de las amplias avenidas Ignacio de la Llave y Ruiz Cortines. Este cruce, habitualmente transitable, se convirtió en el escenario de un choque que dejó como resultado inmediato a una mujer conduciendo la motocicleta con lesiones físicas que requirieron atención médica de urgencia.

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El impacto fue lo suficientemente violento como para proyectar a la conductora sobre el pavimento de asfalto, quedando tendida en medio de la calzada, lo que generó una situación de riesgo inmediato para su integridad física y vital. Inmediatamente después de que se produjo el siniestro, los cuerpos de emergencia fueron alertados y movilizados hacia el lugar de los hechos con la mayor celeridad posible.

Atención médica y traslado de la lesionada

A la escena arribaron paramédicos especializados de la Comisión Nacional de Emergencias, entidad encargada de brindar asistencia prehospitalaria en situaciones de crisis. Estos profesionales médicos procedieron con rapidez a evaluar el estado de la motociclista, proporcionándole la atención médica inicial necesaria para estabilizar sus signos vitales. Las maniobras de estabilización fueron llevadas a cabo con precisión y cuidado, con el claro propósito de minimizar cualquier daño adicional mientras se preparaba su traslado seguro y eficiente a un centro hospitalario cercano.

La intervención oportuna de estos equipos de rescate fue fundamental para garantizar que la lesionada recibiera el seguimiento médico especializado requerido tras el evento traumático. Además de las consecuencias humanas del accidente, el percance generó una significativa afectación en la fluidez del tráfico vehicular en la zona inmediata. La situación se complica debido a que la avenida Ruiz Cortines, donde ocurrió el choque, se encuentra actualmente en proceso de trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial.

Afectación vial y llamado de las autoridades

Estas obras de infraestructura ya habían impuesto restricciones parciales al tránsito, y la presencia del accidente sumó un obstáculo adicional, ralentizando aún más el flujo de vehículos en el sector. Ante este contexto de congestión y peligro latente, las autoridades competentes y los organismos de seguridad pública han lanzado un exhorto urgente a todos los automovilistas y usuarios de la vía. Se solicita extremar las precauciones al circular por dicho sector, reduciendo la velocidad y manteniendo la máxima atención.

Se recomienda encarecidamente a los conductores que, de ser posible, utilicen rutas alternas para evitar el área afectada y prevenir posibles contratiempos adicionales, contribuyendo así a la seguridad colectiva y a la normalización gradual de la movilidad en la ciudad.