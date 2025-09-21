Accidente en Condesa: Siete Heridos Tras Caída de Elevador

Un elevador se desplomó en la colonia Hipódromo Condesa, resultando en siete personas heridas, incluyendo tres menores. Los servicios de emergencia respondieron al incidente y las autoridades investigan las causas.

Siete personas, entre ellas tres menores de edad, resultaron heridas la noche del sábado 20 de septiembre tras la caída de un elevador en la colonia Hipódromo Condesa , en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El incidente, que tuvo lugar en la esquina de las calles Alfonso Reyes e Irapuato, movilizó a los servicios de emergencia y generó una intensa respuesta por parte de bomberos y paramédicos.

La caída del elevador, que se produjo desde un tercer piso, requirió la atención inmediata de las autoridades y del personal médico. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) valoró a las siete personas afectadas, incluyendo cuatro adultos y tres menores de edad. Inicialmente, se confirmó el traslado de cinco personas a diferentes hospitales, pero posteriormente la cifra se actualizó a seis hospitalizados, entre ellos los tres menores. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre las causas que provocaron el desplome del elevador, ni tampoco información sobre la gravedad de las lesiones sufridas por los afectados. Se espera que en las próximas horas se emitan comunicados oficiales con más información sobre el estado de salud de los heridos y el inicio de las investigaciones pertinentes para determinar las causas del accidente. El incidente ha generado preocupación en la comunidad y ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener la seguridad y el correcto funcionamiento de los elevadores en edificios residenciales y comerciales.\En situaciones como esta, la prudencia y la calma son fundamentales, especialmente para quienes se encuentren atrapados en un elevador. Las autoridades y expertos en seguridad han proporcionado una serie de recomendaciones para actuar en caso de quedar atrapado en un elevador, destacando la importancia de mantener la calma y evitar el pánico. El primer paso es presionar el botón de emergencia o alarma, que activará una señal de alerta al personal del edificio o a la empresa de mantenimiento. Si el elevador cuenta con un intercomunicador, se debe utilizar para comunicarse directamente con alguien del exterior y solicitar ayuda. En caso de no haber intercomunicador, se recomienda llamar al número de emergencias 911 desde el teléfono celular, proporcionando la dirección exacta del edificio, el piso en el que se encuentra y el número de personas atrapadas. Es importante destacar la importancia de la paciencia y la espera, ya que el rescate suele tardar entre 30 y 60 minutos. Durante la espera, se debe evitar moverse bruscamente y, en caso de estar acompañado, mantener la calma en grupo.\Por otro lado, es crucial evitar ciertas acciones que podrían agravar la situación. No se debe intentar abrir las puertas a la fuerza, ni tampoco intentar salir por las puertas si se abren parcialmente, ya que esto podría provocar caídas o atrapamientos. Asimismo, se debe evitar la fuga a través de la escotilla del techo, ya que esta maniobra es extremadamente peligrosa y solo debe ser realizada por personal capacitado. El rescate de personas atrapadas en un elevador debe ser llevado a cabo por personal experto, ya sea de la empresa de mantenimiento del elevador o por los cuerpos de emergencia como los bomberos y Protección Civil. Es fundamental seguir siempre las instrucciones proporcionadas por estos profesionales para garantizar la seguridad de todos los involucrados. El incidente en la colonia Condesa sirve como un recordatorio de la importancia de la revisión y el mantenimiento periódico de los elevadores, así como la necesidad de contar con protocolos de seguridad efectivos y personal capacitado para responder a situaciones de emergencia





Milenio / 🏆 9. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Elevador Caída Condesa Heridos Emergencias Protección Civil Accidente Ciudad De México Bomberos ERUM

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Tráiler choca contra autobús escolar en carretera de Tamaulipas, hay varios alumnos heridosLos hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 25 en la carretera Ribereña, hasta donde arribaron elementos de Protección Civil

Leer más »

Reportan accidente por fuga de vapor en Complejo Petroquímico Cosoleacaque; 5 heridosEste viernes se registró un accidente al interior del Complejo Petroquímico Cosoleacaque (CPC), donde al menos cinco trabajadores resultaron con quemaduras luego de presentarse una fuga de vapor en la planta 7. De acuerdo con los ...

Leer más »

Fallece elemento de la GN y dos resultan heridos tras accidente en la carretera a MonclovaEl siniestro ocurrió tras reventarse un neumático, lo que provocó que la unidad de la Guardia Nacional saliera del camino y salieran proyectados tres oficiales

Leer más »

Choque entre camioneta familiar y auto deja dos heridos en YuririaEl choque ocurrió en el famoso cruce conocido como Cuatro Caminos del municipio de Yuriria que separa varios municipios y donde a menudo hay accidentes

Leer más »

Masacre en Jícamas, Guanajuato: Siete muertos y un herido grave tras ataque armadoUn comando armado perpetró un ataque en la comunidad de Jícamas, Valle de Santiago, resultando en la muerte de siete personas y dejando a una gravemente herida. El incidente se suma a la creciente ola de violencia en la región.

Leer más »

Elevador cae en la Condesa: Siete personas resultan heridasSiete personas fueron evaluadas por paramédicos después de la caída de un elevador desde el segundo piso en un edificio de la colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México. El incidente movilizó a equipos de emergencia y personal de Protección Civil.

Leer más »