Accidente en el cruce de Mariano Abasolo y Luis Echeverría Álvarez deja a dos conductores lesionados

Un informe policial y testigos atestiguan los hechos, según los cuales una conductora de un vehículo Mazda se quedó atrapada en la rotonda al pasar el semáforo en rojo cuando circulaba por el periférico en Saltillo. Alrededor, un conductor de un vehículo Kia avanzaba por el cruce de Mariano Abasolo con luz verde, impactándose frontalmente con la Mazda. Los aseguradores de ambos vehículos serán los encargados de cubrir los daños causados.

Un accidente se registró la mañana de este lunes en el cruce de Mariano Abasolo y Luis Echeverría Álvarez, donde la conductora de un vehículo Mazda fue señalada como responsable al pasarse el semáforo en rojo cuando circulaba por el periférico en Saltillo.

La mujer, identificada como María ¨N¨, de 37 años, conducía el vehículo sobre el periférico con dirección a Venustiano Carranza, pero según testigos no respetó la luz roja del semáforo. Esto ocasionó que su automóvil fuera impactado en la parte lateral izquierda por un vehículo Kia, el cual contaba con luz verde en el cruce de Mariano Abasolo. La unidad era conducida por una mujer que dijo llamarse Mariana.

Tras el impacto, ambos vehículos quedaron atravesados en la vialidad, por lo que personal de Tránsito Municipal acudió al sitio para tomar conocimiento y solicitó mover las unidades con el fin de evitar otro siniestro. Los involucrados solicitaron el apoyo de sus aseguradoras, quienes se harían cargo de los daños ocasionados, así como de los pases médicos correspondientes para los conductores, a fin de descartar lesiones de consideración. 2061845





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