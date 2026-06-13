Accidente en la autopista Cardel-Poza Rica deja una persona fallecida y dos mujeres lesionadas

Un accidente entre un automóvil particular y un autobús de pasajeros de la línea ADO dejó una persona fallecida y dos mujeres lesionadas en la autopista Cardel-Poza Rica, en las inmediaciones de la comunidad de Santa Ana. El conductor del automóvil Volvo perdió la vida debido a las severas lesiones que sufrió tras el impacto, mientras que sus acompañantes, identificadas como su esposa e hija, resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital de Martínez de la Torre para recibir atención médica especializada.

Un accidente entre un automóvil particular y un autobús de pasajeros de la línea ADO dejó una persona fallecida y dos mujeres lesionadas en la autopista Cardel-Poza Rica, en las inmediaciones de la comunidad de Santa Ana .

El conductor del automóvil Volvo perdió la vida debido a las severas lesiones que sufrió tras el impacto, mientras que sus acompañantes, identificadas como su esposa e hija, resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital de Martínez de la Torre para recibir atención médica especializada. Por otra parte, paramédicos revisaron al operador del autobús ADO y a por lo menos 15 pasajeros que viajaban en la unidad, quienes afortunadamente no presentaron lesiones de gravedad, aunque varios sufrieron golpes menores y crisis nerviosas debido a lo ocurrido.

La zona fue acordonada por autoridades estatales y federales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente. La circulación vehicular permaneció afectada durante varias horas debido a las labores de rescate, peritaje y retiro de las unidades involucradas. La comunidad de Santa Ana se vio sacudida por este trágico evento, que dejó un saldo de muerte y lesiones en la zona.

La investigación sobre el accidente continúa en curso, con el objetivo de determinar las causas y circunstancias que llevaron a este percance. La seguridad vial en la región se vuelve un tema de preocupación, especialmente en áreas con alta circulación de vehículos. La comunidad local se muestra unida en este momento difícil, ofreciendo apoyo y condolencias a las familias afectadas.

La autoridad estatal y federal se comprometen a esclarecer las causas del accidente y tomar medidas para prevenir futuros percances de este tipo. La circulación vehicular en la zona se ha restablecido, aunque la comunidad sigue en shock por la gravedad del accidente. La investigación continúa con el objetivo de determinar las causas y circunstancias que llevaron a este percance. La seguridad vial en la región se vuelve un tema de preocupación, especialmente en áreas con alta circulación de vehículos.

La comunidad local se muestra unida en este momento difícil, ofreciendo apoyo y condolencias a las familias afectadas. La autoridad estatal y federal se comprometen a esclarecer las causas del accidente y tomar medidas para prevenir futuros percances de este tipo





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